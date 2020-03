El CN Sabadell manté l'hegemonia a la Copa de la Reina (5-5, 3-4)

El CN Sabadell manté l'hegemonia a la Copa de la Reina després d'haver derrotat el CN Terrassa en el derbi vallesà (5-5, 3-4). Una final igualadíssima que s'ha resolt a la tanda de penals. És la setzena Copa per a les jugadores sabadellenques, la quarta que aconsegueixen de manera consecutiva. El Terrassa ha quedat a un pam d'aconseguir el seu primer títol estatal.

Ha sigut un partit en què s'han imposat les defenses, sobretot a la segona meitat. Les jugadores del Sabadell han començat amb avantatge (1-2) però les del Terrassa han pogut marxar al descans amb empat (4-4). Al tercer quart només hi ha hagut un gol per banda, i a l'últim parcial no s'ha mogut el marcador. De fet, els dos equips haurien pogut anotar just abans del final però els atacs, primer del Terrassa i després del Sabadell, han acabat amb la pilota al pal.

El títol té un regust especial per a l'equip que entrena David Palma, amfitrió del torneig. Les vigents campiones han perdut algunes jugadores importants i això ha fet que s'igualés notablement el nivell a la competició. Amb tot, en aquesta Copa han demostrat la seva millor cara i han superat amb comoditat el Mediterrani als quarts de final i el Rubí a les semifinals.