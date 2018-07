Espanya debuta amb victòria a l'Europeu de waterpolo

Les piscines Bernat Picornell de Barcelona estaven gairebé plenes per encetar l’Europeu de waterpolo i per animar l’estrena de la selecció espanyola femenina contra Hongria, la vigent campiona. I el debut de l'equip de Miki Oca no va poder ser més rotund: victòria per 9-13 contra una de les favorites i molt bones sensacions, sobretot a la segona meitat.

"Anirem a totes, tenim el somni de repetir un or", havia dit el tècnic en la presentació divendres al Palauet Albéniz, recordant l'èxit espanyol al Mundial de Barcelona d'ara fa cinc anys o l'or, també, a l'Europeu de Budapest del 2014. D'aquella experiència encara queden moltes jugadores, com Anni Espar, Laura Ester o Maica García. La boia, de fet, va ser una de les més destacades ahir. Va fer-se un fart de rebre en situacions d'avantatge en l'espai interior i va marcar quatre gols (l'últim, un golàs d'esquena a porteria). La màxima anotadora del partit, però, va ser la jugadora de Rubí, Bea Ortiz, que va marcar sis gols i va ser imparable des de la distància. El pròxim partit de la selecció l'enfrontarà a Alemanya.