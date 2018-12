La FINA introdueix el VAR i el porter-jugador en el reglament de waterpolo

La introducció d'un sistema de videoarbitratge (VAR) i la possibilitat que els porters traspassin la línia de mig del camp i puguin participar en l'acció del joc en atac són dues de les noves regles aprovades per la Federació Internacional de Natació Amateur (FINA) durant el congrés extraordinari celebrat a Hangzhou (Xina), on se celebra el Mundial de piscina curta. Segons ha informat la FINA, hi ha una carència de dos mesos per dur-les a terme, però hi ha la possibilitat que en alguna competició es portin a la pràctica a partir del pròxim mes de gener.

Les modificacions han sigut aprovades majoritàriament, amb 161 vots favorables, sis en contra i dues abstencions. El president de la FINA, l'uruguaià Julio Maglione, ha subratllat que els canvis eren "necessaris", especialment per atraure joves aficionats a aquest esport.

Els canvis, que ja estaran a ple rendiment al Mundial de l'estiu que a Gwangju (Corea del Sud), es divideixen en dues grans àrees: la tecnològica i la referent a les regles del joc.

Entre les primeres destaca la utilització d'equips d'àudio per a la intercomunicació entre els àrbitres, però, sobretot, la utilització de monitors de vídeo per revisar accions polèmiques (accions violentes/agressions) i també per detectar si una pilota ha entrat o no completament a la porteria en cas de dubte.

Altres modificacions es refereixen a la durada de les possessions. El temps de possessió es redueix a 20 segons quan una rematada acabi en córner després d'un rebuig del porter, quan es produeixi un rebot en un contrari després d'un llançament i la pilota la recuperi un atacant o després d'una expulsió.

Cada equip pot demanar dos temps morts durant el partit en qualsevol moment mentre tingui la possessió de la pilota i, per això, s'habilitarà un botó d'avís; i també hi haurà un petit descans de tres minuts entre el segon i el tercer quart, amb la qual cosa es donarà més continuïtat al joc, menys descans i més duresa física.

Pel que fa al joc, la FINA també ha aprovat una sèrie de modificacions. Per exemple, si un jugador s'acosta a sis metres o menys de l'àrea, intenta una rematada i és obstaculitzat per un defensa sense que toqui la pilota, s'ha d'assenyalar penal.

Es podrà anotar gol a partir d'una falta directa, sempre que estigui fora de la línia de sis metres de tir directe o després d'un dríbling. Un altre canvi introduït és que un jugador que es disposa a iniciar una jugada després de córner pot xutar directament o nedar i xutar sense passar la pilota a cap company.

Altres modificacions importants són les relatives als porters, i s'adopten les que s'utilitzen des de fa temps en el futbol sala o handbol amb l'aparició de la figura del porter-jugador. Així, el porter tindrà permès moure i tocar la pilota sobre la línia del mig del camp i fins i tot traspassar-la.