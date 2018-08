Jessica Vall es queda fora de les semifinals dels 50 metres braça per 42 centèsimes

La barcelonina Jessica Vall no ha pogut accedir a les semifinals dels 50 metres braça dels Europeus de natació, que es disputen a Glasgow, per 42 centèsimes de segon en registrar un temps de 31.86. El temps de tall per a semifinals l'ha marcat la danesa Rikke Moeller Pedersen amb 31.44, mentre que el millor temps ha sigut el de la russa Yuliya Efimova amb 30.20.

Guillem Pujol, per la seva banda, ha acabat en la dotzena posició en la prova de 5 quilòmetres, en la modalitat d'aigües obertes que s'ha disputat al llac Lomond, a 23 quilòmetres al nord de Glasgow. La fredor de les aigües escoceses va fer que els participants nadessin amb banyador de neoprè sencer, cosa que permet la federació internacional quan la temperatura de l'aigua és de menys de 16 graus.

La victòria ha sigut per a l'hongarès Kristof Rasovszky amb un temps de 52:38.9, mentre que Pujol ha necessitat 36.2 segons més per creuar la línia de meta.