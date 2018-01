Mireia Belmonte: "La meva il·lusió per al 2018 és aconseguir un rècord europeu"

La badalonina Mireia Belmonte, guanyadora de l'or en els 200 metres papallona dels Jocs Olímpics de Rio de Janeiro, ha explicat aquest dilluns que la seva "il·lusió" per al 2018 és intentar "aconseguir el rècord europeu" en aquesta mateixa prova en piscina de 50 metres.

Amb un palmarès ple d'èxits, la nedadora catalana vol seguir engrandint la seva llegenda esportiva i aquest any els seus objectius se centren, sobretot, en intentar batre un rècord. "Cada any busco nous rècords i noves motivacions, i aquest any em faria il·lusió aconseguir el rècord d'Europa en piscina de 50 metres, i la prova que tinc més a prop són els 200 papallona", ha dit.

Belmonte, que ha fet història per a la natació catalana i espanyola amb el seu èxit, no pot oblidar la medalla d'or aconseguida a Rio. "Va ser el somni de tota la meva vida i una satisfacció increïble", ha assenyalat Mireia Belmonte, que ja mira de reüll als Jocs de Tòquio.

"És un any que cau a la meitat del cicle olímpic i per això intentaré seguir amb el mateix ritme esperant que arribi Tòquio, tot i que els Jocs Olímpics passen molt ràpid, més enllà del que esperes. Són una data a gaudir, però sabent que també hi ha Europeus, Mundials i altres proves ", ha manifestat la nedadora en un acte promocional.

La pretemporada de Mireia Belmonte aquest any podria ser una mica atípica, ja que està estudiant fer-ne una part fora d'Espanya. "Encara no sé ben bé on aniré a entrenar. Altres anys estic a Sierra Nevada fent treball d'altura i a Sant Cugat a nivell de mar, però aquest any he pensat anar a Bolívia, a gairebé 4.000 metres, tot i que encara estem estudiant si va bé per al cos", ha apuntat.

Finalment, la nedadora catalana ha revelat com és la seva rutina i com reparteix el seu temps d'entrenaments de cada jornada. "En el dia a dia no tinc temps per avorrir-me. Faig unes vuit hores d'entrenament en total. Cinc a l'aigua, una altra hora i escaig d'exercicis de 'cardio' diferents de la natació, com ara carrera, bicicleta estàtica o boxa, i després una altra hora per fer peses i musculació", ha conclòs.