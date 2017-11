Mireia Belmonte lidera una participació de luxe a Barcelona

Mireia Belmonte serà la gran atracció dels LXI Campionats d'Espanya d'Hivern que aquest dijous comencen a la piscina del Club Natació Barcelona en la que serà la seva tornada a la competició després d'un mes sense competir, durant el qual s'ha perdut les últimes proves de la Copa del Món FINA. L'última aparició a la piscina de la campiona mundial i olímpica va ser la reunió internacional de Saint-Dizier, a França, del 20 al 22 d'octubre passat, on va nedar en 7 proves.

A la Piscina Nova de l'Escullera, la badalonina calibrarà el seu estat de forma a poc més de dues setmanes dels Europeus de piscina curta que es disputaran a Copenhaguen (Dinamarca) del 13 al 17 de desembre. Belmonte debutarà aquest dijous als 400 lliures, la primera de les 5 proves en les quals la nedadora de Badalona està inscrita. Divendres nedarà els 400 estils, dissabte els 200 estils i diumenge els 800 lliures i els 200 papallona.

El Nacional en piscina curta serà l'última oportunitat per aconseguir la marca mínima per competir als Europeus de Copenhaguen, per als quals ja hi ha 9 nedadors classificats que seran a Barcelona per intentar afegir títols nacionals al seu palmarès.

Mireia Belmonte, Águeda Cons, Marina García, Jessica Vall i África Zamorano, en dones, i César Castor, Marcos Gil, Hugo González de Oliveira i Joan Lluis Pons, en homes, ja tenen el bitllet per a Copenhaguen i seran el principal pol d'atenció d'uns campionats en els quals participaran uns 500 nedadors de 120 clubs.

Una altra de les nedadores a seguir serà Jessica Vall, que arriba a la competició en un gran moment de forma després de batre els rècords d'Espanya de 100 braça (1:05.44) i 200 braça (2:19.80) en piscina de 25 metres durant la Copa del Món celebrada a Tòquio la setmana passada.

En les proves masculines destaca la tornada a la competició del nedador Aschwin Wildeboer en els 50 esquena. El que va ser plusmarquista mundial dels 100 esquena el 2009 tornarà a llançar-se a la piscina després de prendre's un any sabàtic.