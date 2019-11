Remuntada incompleta de l'Astralpool CN Sabadell

L’Astralpool CN Sabadell no ha pogut aixecar el seu cinquè trofeu de campió de la Supercopa d’Europa després de caure derrotat a la piscina de Can Llong contra l’Orizzonte Catania (11-13). Els dos primers quarts del rival italià (2-9 a la mitja part) han pesat com una llosa per a les de David Palma, que s’han encomanat a l’èpica però no han pogut forçar els penals. “Després d’un segon quart dolent, hem lluitat fins al final i ho hem tingut a la punta dels dits, però ens hem quedat a prop de remuntar”, ha analitzat Marina Cordobés.

El conjunt local ha començat una mica espès. De fet, el partit ha arrencat fred. El primer gol, obra d’un Catania que ha començat més encertat, ha arribat al minut 4. La diana de Garibotti ha seguit la primera d’Emmolo per fer pujar el 0-2. La resposta ha arribat de la mà de Maica, però de nou les italianes han colpejat per mitjà de McKelvey (1-3).

Judith Forca ha ajustat el marcador a l’inici del segon quart (2-3), però Garibotti s’ha apuntat dos gols pràcticament consecutius per donar un avantatge de tres gols a l’equip sicilià (2-5). La situació ha empitjorat quan Viacava ha sorprès Laura Ester. La sagnia semblava imparable. A les visitants els entrava tot i han arribat amb una renda de set gols a la mitja part (2-9).

Després de la represa, tres gols seguits de les vallesanes han esperonat el públic. Cordobés, Sohi i Judith Forca han deixat el marcador en 5-9. Les sicilianes han respost amb un gol d’Aiello. La internacional canadenca Eggens ha mantingut dins del partit les seves (6-10). Can Llong ha viscut els seus minuts més bojos. Gol italià i, tot seguit, dos nous gols de l’equip sabadellenc en el millor quart de les de Palma amb diferència (8-11).

El Catania ha sentenciat el partit quan ha aconseguit una renda de cinc gols (8-13). L’Astralpool CN Sabadell no s’ha rendit i ha buscat la remuntada, però s’ha quedat sense temps per empatar el marcador (11-13).