Sabadell, epicentre del waterpolo

El Zodiac Atlètic-Barceloneta surt com a favorit indiscutible per conquerir de forma consecutiva la seva vuitena Copa del Rei Premaat de waterpolo, que aquest dijous comença a la piscina Can Llong de Sabadell. El conjunt mariner obrirà la competició aquest dijous (13 hores) contra el CE Mediterrani.

Per primera vegada en la història el torneig masculí i el femení –Copa de la Reina– compartiran seu i dates. Les noies disputaran els quarts de final divendres, en el que serà un dels tornejos més oberts dels últims anys. Una Copa en què 15 dels 16 participants són catalans. Esport3 i LaLigaSports emetran els 14 partits que hi haurà en quatre dies.

En cas de superar el Mediterrani, el Barceloneta es veuria dissabte en semifinals amb el guanyador del partit de quarts que jugaran (14.30 hores) el CN Catalunya i el CN Sant Andreu. El conjunt andreuenc, que enguany dirigeix Joan Carles Sanchón en lloc de Dani Ballart, arriba al partit amb la confiança que dona haver guanyat el CN Catalunya en els dos partits de Lliga per 18-8 a casa i per 10-12 a domicili. La gran incògnita és saber l'equip que s'enfrontarà a la final al Zodiac Atlètic-Barceloneta si aquest compleix amb els pronòstics i supera els seus partits de quarts i semifinals. A les set finals anteriors en què l'equip barceloní va aixecar el títol, va tenir set rivals diferents. Serà, per tant, a l'altra banda del quadre, en què s'enfrontaran els equips classificats entre el segon i el cinquè lloc de la classificació de la Lliga, on es dirimiran duels més igualats. L'amfitrió del torneig, l'Astralpool Sabadell, s'enfrontarà en quarts al CN Barcelona, el segon classificat de la Lliga. Els sabadellencs ja van guanyar per la mínima (5-4), i aquest dijous (20.30 hores) intentaran repetir triomf davant la seva afició. El CN Terrassa es jugarà una plaça en la semifinal davant el Quadis Mataró (18.30 hores). L'equip de Dídac Cobacho arriba al seu millor moment de l'any a la Copa del Rei.

Dijous, quarts de final masculins

13.00 Zodiac CN Atlètic-Barceloneta - CE Mediterrani

14.30 CN Catalunya - CN Sant Andreu

18.30 Quadis CN Mataró - CN Terrassa

20.00 Astralpool CN Sabadell - CN Barcelona

Divendres, quarts de final femenins

13.00 CN Mataró - CN Terrassa

14.30 CN Sant Feliu - CN Boadilla

18.30 CN Sant Andreu - CN Rubí

20.00 Astralpool CN Sabadell - CE Mediterrani