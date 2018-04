La Sirena Mataró buscarà el seu segon Trofeu LEN

La Sirena Mataró torna aquest divendres (17 hores, Esport3) a la 'final four' del Trofeu LEN de waterpolo, la segona competició europea, dos anys després de conquistar aquest mateix títol a la piscina del Complex Esportiu El Sorrall, escenari novament del torneig.

Les mataronins s'enfrontaran aquest divendres al Dunaújváros hongarès en semifinals, mentre que l'altra plaça a la final de dissabte se la jugaran (15 hores) el Plebiscito Pàdua italià i el subcampió d'Europa, l'Olympiacos grec, que surt com a favorit.

La competició es presenta molt igualada i d'un enorme nivell, ja que hi haurà dos campions del torneig: La Sirena Mataró (2016) i l'Olympiacos (2014) i el subcampió de la passada edició, el Plebiscito Pàdua. Per la seva banda, el Dunaújváros va ser tercer en la passada 'final four' del torneig.

"Anirem pas a pas, però amb l'objectiu de guanyar el títol. Tenim el cap posat només a superar el Dunaújváros en semifinals, però per la nostra ment passa guanyar el Trofeu LEN", ha manifestat la capitana de l'equip, Marta Bach.

El primer obstacle serà el Dunaújváros, un conjunt "molt potent", segons la jugadora mataronina, que apunta com a claus per aconseguir el triomf "aturar el seu fort contraatac i calmar la intensitat del seu joc". Les hongareses van ser eliminades en quarts per les italianes de l'Ekipe Orizzonte, a les quals van guanyar a Catània (Itàlia) per dos gols de diferència (16-18) després de perdre a la seva piscina (10-13).

Després d'una temporada irregular en la qual s'han vist superades pel CN Sant Andreu, Bach considera que el fet de jugar davant el seu públic "significarà un plus d'energia" que els ajudarà a fer "el pas endavant que l'equip mereix".

Marta Bach considera l'Olympiacos "favorit per nom i per palmarès", però afirma que una vegada que s'iniciï la competició pot passar "qualsevol cosa". Les gregues s'enfrontaran en semifinals al Plebiscito Pàdua, que la temporada passada ja els va posar les coses molt difícils per poder classificar-se per a la 'final four' de l'Eurolliga. El conjunt del Pireu va eliminar les italianes a quarts de final en guanyar per un sol gol (11-10) a Grècia després que a Pàdua el resultat final fos d'empat (10-10), per la qual cosa es preveu una primera semifinal igualada.