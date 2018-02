Tolerància zero contra els abusos sexuals a la natació nord-americana

La Federació nord-americana de Natació, a través del seu nou president, Tim Hinchey, ha explicat que ha enviat una carta a tots els membres de l'organització en la qual se'ls comunica la nova política de "tolerància zero" pel que fa als abusos sexuals. Hinchey, que va arribar al càrrec el juny passat per substituir Chuck Wielgus, assegura que la federació té com a màxima prioritat "protegir els nens i els atletes".

"No defugirem reconèixer o donar suport a les víctimes d'un abús i ens esforçarem per garantir que mai més hi hagi una deficiència en el sistema de suport" Tim Hinchey President de la Federació de Natació dels EUA

La carta de Hinchey s'envia després que fa algunes setmanes, l'exnedadora olímpica i campiona mundial Ariana Kukors va denunciar públicament que el seu exentrenador Siguin Hutchison va abusar sexualment d'ella durant una dècada, des que era menor d'edat. Hutchison ha negat les acusacions, però sí que ha reconegut que tenien en una relació després dels Jocs Olímpics del 2012, quan ella tenia ja 23 anys i ell, 41. "No defugirem reconèixer o donar suport a les víctimes d'un abús i ens esforçarem per garantir que mai més hi hagi una deficiència en el sistema de suport", assenyala Hinchey a la carta.

La federació ja va contractar un investigador privat per analitzar les especulacions sobre una relació entre Kukors i Hutchison al 2010. L'organització va dir que va tancar la investigació sense trobar cap mala conducta després que tant Kukors com Hutchison i altres membres de l'equip nacional neguessin la relació. No obstant això, alguns han criticat la investigació com insuficient després de saber que ja s'havien donat altres casos que van portar a establir suspensions de per vida.

Aquesta setmana també ha sortit a la llum el resultat d'una extensa investigació realitzada pel Grup de notícies del Sud de Califòrnia que mostra la negligència en la gestió de la federació. D'acord amb la investigació, la federació va refusar repetidament reformar una cultura en què "l'abús sexual de menors d'edat pels seus entrenadors i altres en posicions de poder dins de l'esport era una cosa comuna i fins i tot acceptat per l'elit", el que va generar centenars de víctimes joves.

Encara que en la seva carta Hinchey assegura no estar d'acord en algunes de les conclusions de la investigació, sí que reconeix que alguns membres de la federació van "fracassar" en el control i és per això que treballen en establir els elements que evitin aquests errors.