Quan un braç pesa més que 36 medalles

“Estic cansada de conformar-me i d’acceptar que em diguin que em mereixo menys per tenir una discapacitat”. Qui parla per a l’ARA és la nedadora paralímpica Sarai Gascón, que divendres va saber, a través del Diari de Terrassa, que el CN Terrassa havia decidit no renovar el seu contracte. La nedadora s’havia reunit el 4 d’octubre passat amb el gerent del club, Gaspar Company, i Josep Lluís Salvador, un altre dels coordinadors del club, per tractar la renovació d’un contracte mal formulat: “Estava contractada com a treballadora del club, i em van dir que havien d’extingir aquest contracte per no complir amb la normativa legal, cosa que els vaig fer constar després d’haver-me assessorat legalment de les irregularitats que hi havia”. Gascón assegura que el club li va comunicar la seva voluntat de “fer un contracte legal com a esportista professional”, de la mateixa manera que tenen els seus companys, “encara que van manifestar que no podien equiparar-ho a les condicions que reconeixien als esportistes no discapacitats”.

La sorpresa de la nedadora va arribar quan el club va prendre la decisió de manera unilateral: “Em van dir que em pagarien, com a mínim, el mateix que l’any passat, i que farien el possible per millorar-ho. Només vam tenir una reunió. Feia unes setmanes que esperàvem una resposta, i la següent notícia que en vam tenir va ser a través dels mitjans”.

El cas ha generat gran controvèrsia, atès que l’egarenca denuncia discriminació per part del club on porta tota la vida lligada i que va manifestar a través d’un comunicat que va ser “impossible” arribar a un acord. El CNT també lamenta que l’“actitud” de la nedadora va generar “controvèrsia i grans dificultats” en la relació amb els tècnics de natació del club. I recorden que Gascón va ser l’única nedadora del club que va obtenir el 2016 un contracte professional, mentre que la resta van haver d’esperar al 2017. Unes paraules que contrasten amb l’opinió de la nedadora: “Els va semblar un atac que demanés el mateix que els meus companys. Només vam demanar que em reconeguessin en tots els àmbits igual que els altres, però em van dir que «el mercat és el mercat», com a manera de dir que mereixia menys que els altres”. Tot plegat arriba en un moment en què el CNT està apostant per incorporar nedadors de fora, als quals ofereix contractes professionals: “A mi em fan fora per reclamar el mateix. I que em diguin que no em poden donar el mateix per ser paralímpica, després de 17 anys competint per al club... És una vergonya. En dir-me que soc paralímpica i no olímpica significa que la diferència amb els altres és tenir una discapacitat”.

Tres Jocs Paralímpics

Des de fa anys Gascón s’havia convertit en una de les insígnies del CNT. L’egarenca, de 25 anys, ha participat en tres Jocs Paralímpics (Pequín, Londres i Rio), on ha aconseguit cinc medalles de plata i una d’or, a les quals cal afegir nou medalles en diferents proves mundials i 21 més en europees. En total Gascón ha aixecat 36 medalles. És la nedadora amb millor palmarès del club. “Això els importa un rave”, lamenta, angoixada, la nedadora, que es queixa que fitxin gent de fora i no valorin “els de casa”.

La seva petició és clara: “Només volíem les mateixes condicions que els companys que no tenen discapacitats”. Un braç pesa més que 36 medalles.