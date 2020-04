Els clubs de natació de Catalunya fan front comú contra el coronavirus

L'Associació Empresarial de Clubs de Natació de Catalunya (AECNC) ha emès un comunicat en relació a les conseqüències presents i futures que estan tenint els clubs de natació catalans pel tancament d'instal·lacions com a conseqüència de la pandèmia del coronavirus.

"La crisi ha colpejat els clubs de natació amb més força que la resta de centres i entitats esportives [...] I és que la casuística dels clubs de natació és totalment diferent a la resta d'entitats o clubs esportius privats. Considerades associacions esportives i socials sense ànim de lucre, els seus associats no són clients sinó membres i, en part, copropietaris de l'entitat, Les quotes que abonen es destinen a l'adequat sosteniment del projecte social i esportiu que desenvolupa el club, del seu patrimoni i de les instal·lacions que gestiona. Aquest és el punt que marca la diferència amb un centre esportiu privat, les quotes dels quals són per a la prestació de serveis. Per als clubs de natació, la prestació de serveis radica en tota aquella activitat que, al marge de la quota, es pot generar: cursets de natació, serveis de salut i esportius...", diu la nota.

"Davant la impossibilitat d'obtenir ingressos per la comercialització d'activitats i serveis a les seves instal·lacions, la incertesa sobre gairebé la meitat dels seus ingressos, les quotes socials són la única via per poder sobreviure. Per aquest motiu, no han tingut cap altra opció que apel·lar a la solidaritat dels seus socis i sòcies mantenint el cobrament de les quotes per poder fer front a les seves despeses estructurals. A més a més, s'han vist abocats a aplicar un ERTO a les seves plantilles, que tot i així també resulta insuficient per compensar la forta davallada dels ingressos i fer front a les despeses estructurals que tenen els clubs", asseguren.

"Són clubs que, a banda de l'esport federat, ofereixen esport, salut i lleure als seus associats, en unes instal·lacions que amb el tancament no poden quedar-se sense atencions, i és imprescindible continuar amb un manteniment adequat de les piscines, així com de la climatització de les instal·lacions perquè no es vegin malmeses. Un cost d'estructura fix que segueixen tenint tots els clubs, que estan veient com perden dia a dia associats i associades degut a la situació excepcional que estem vivim i de la seva resposta davant la impossibilitat de pagar les quotes o de la incomprensió de seguir abonant-les, atès que no entenen que formen part d'una associació sense ànim de lucre i no d'un centre esportiu privat", diu Eduard Escandell, president de l'Associació Empresarial de Clubs de Natació de Catalunya.

"Cal afegir, a més a més, la consideració jurídica que impedeix a les juntes directives acordar un increment o disminució de quotes, ja que aquesta potestat radica en l'òrgan suprem, que és l'assemblea", adverteix Escandell.

L'associació està estudiant presentar un escrit davant la secretaria general de l'Esport perquè es plantegi una sèrie de línies d'actuació, tant a nivell pedagògic (per fer entendre el que implica ser una associació i el que representen els clubs esportius sense afany de lucre) com a nivell econòmic (per a la gestió de les instal·lacions).