Un entrenador sud-africà de waterpolo, condemnat a 23 anys presó per abusos a menors

La Justícia sud-africana ha dictat aquest dijous una pena de 23 anys de presó per a un antic segon entrenador de waterpolo d'un col·legi d'educació secundària que va admetre haver abusat de 17 menors.

Collan Rex, que va exercir com a entrenador a l'Escola de Secundària de Nens de Parktown (una de les més antigues de Johannesburg) ha estat condemnat a 20 anys de presó pels 144 càrrecs d'abús sexual que se li imputen. A Rex, de 23 anys, ha estat sentenciat a tres anys addicionals de presó per 12 delictes d'agressió. Els menors dels quals va abusar tenien entre 13 i 16 anys.

"Segons els fets, a vostè no se'l pot descriure sinó com un delinqüent sexual en sèrie i un abusador sexual", ha afirmat el magistrat Peet Johnson quan ha llegit la sentència, segons recull el portal informatiu News 24. Inicialment, Rex estava imputat per més de 300 càrrecs d'abús però, després de declarar-se voluntàriament culpable de 144, el tribunal ha acceptat rebaixar les acusacions.

El procés ha tingut lloc en un jutjat de la província de Gauteng, i la fiscalia, entre els seus raonaments, ha recordat que algunes de les víctimes de Rex estan ara en tractament psiquiàtric. Per a l'acusació pública, l'instructor de waterpolo va actuar de forma premeditada, inhumana, controladora i sense misericòrdia.

La defensa, per la seva banda, ha volgut atenuar la sentència amb arguments com ara que l'acusat no buscava fer mal a les seves víctimes i que havia crescut en un entorn que encoratjava la cultura del "comportament sexual inapropiat" entre entrenadors i jugadors.

L'acusat va ser enxampat per una càmera de seguretat. A les imatges se'l veia fent tocaments a un dels menors, de 15 anys, el novembre del 2016.