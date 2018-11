"Orgullosa i tranquil·la": la nedadora Erika Villaécija anuncia que es retira

Erika Villaécija ha anunciat la retirada amb 34 anys, després de 16 anys competint a l’alt nivell internacional. La nedadora s’ha mostrat “orgullosa i tranquil·la” per tot el que ha viscut durant l’etapa que tanca, uns anys en què ha passat per “moments difícils i bons” i en què ha fet “tot el possible per aquest esport”. L’esportista, que ha agraït el suport dels clubs, del CAR de Sant Cugat, dels patrocinadors, de les federacions i de la família, ha afegit: “Em quedo amb tot el que he après i tot el que he guanyat durant la carrera", especialment la medalla d’or al Mundial de Dubai del 2010.



Gerard Figueras, secretari general de l'Esport, ha afirmat que avui es retirava “un referent com a esportista d’elit de Catalunya, que ha excel·lit a l’alt nivell”, i l’ha posat com a exemple que “el sistema esportiu del país funciona”, amb uns clubs que “fan créixer”, amb una Federació Catalana que és “un exemple de gestió”, amb el CAR de Sant Cugat com a referent de la tecnificació i amb el “talent” mateix de Villaécija. El secretari general de l’Esport ha anunciat que proposarà al Govern que Villaécija pugui rebre la Creu de Sant Jordi.



Enric Bertrán, president de la Federació Catalana de Natació, ha destacat que la nedadora deixa l’esport “en plenitud i competint”, i convertida en “una de les esportistes més grans” de la Federació, mentre que Claudi Martí, parlant en nom de tots els clubs pels quals ha nedat la barcelonina, ha agraït la seva qualitat “com a persona i els valors”, a banda de lloar-ne els mèrits com a esportista.



L’última competició de Villaécija serà el Campionat d'Espanya que es farà al CN Barcelona del 15 al 18 de novembre. Després es retirarà de la pràctica professional amb un palmarès molt brillant. Va ser campiona d’Europa en piscina llarga i curta, i campiona del món en piscina curta, a més d'aconseguir 18 medalles internacionals: 6 ors, 6 plates i 6 bronzes. A més, ha participat en quatre Jocs Olímpics (2004, 2008, 2012 i 2016), l’única nedadora capaç d’aconseguir-ho i participant en una cita olímpica en dues disciplines diferents: piscina i aigües obertes.



Al llarg de la seva trajectòria, la barcelonina ha competit en cinc Mundials de piscina llarga, quatre Mundials de piscina curta, sis Europeus de piscina llarga, nou Europeus de piscina curta i dos Jocs Mediterranis. A casa nostra, ha sigut 17 vegades Campiona de Catalunya i d’Espanya en 400, 800 i 1.500 metres lliures, a banda d’obtenir el rècord estatal i català de les tres distàncies. El 2016 va rebre el premi Dona i Esport.