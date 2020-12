La pandèmia genera rècords d'activitat esportiva

Strava, una plataforma social per a esportistes que aplega més de 73 milions d'usuaris, ha publicat aquest dimecres un informe anual que revela noves dades sobre les tendències en relació amb l'esport. L'informe mostra que la pandèmia de covid-19 ha generat un boom de l'esport a escala mundial. A mesura que els atletes es van adaptar als canvis i van redefinir les seves rutines, les taxes d'activitat mundial van augmentar dràsticament i van superar els 30 milions de càrregues setmanals durant el mes de maig, un rècord per a la plataforma. De fet, aquest any s'ha produït un augment del 33% en el nombre d'activitats registrades: s'ha passat dels 822 milions del 2019 als 1.100 milions d'activitats d'aquest any. La comunitat ha crescut a un ritme de dos milions de nous atletes al mes.

Quan va començar la desescalada, els espanyols van sortir en massa a fer esport a l'aire lliure. El primer dissabte de maig, el dia 2, s'ha convertit en el dia en què es va registrar més activitat a Strava a l'estat espanyol aquest 2020. Durant aquell primer mes de desescalada, les activitats a l'aire lliure van augmentar un 51% més del previst. Als mesos més durs del confinament, les activitats en interior es van multiplicar per quatre durant els mesos de març i abril. El divendres 10 d'abril, que va ser festiu, va ser el dia en què es van carregar més activitats indoor.

Les dones, al capdavant

El segment femení de Strava és el que més ha augmentat l'activitat durant el 2020 a tot el món. Les atletes Strava, que ja són 2,9 milions, han augmentat un 12,39% la mitjana d'activitats per setmana, amb les d'entre 18 i 29 anys al capdavant (+27%).