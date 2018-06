Tot a punt a Tarragona per a uns Jocs històrics

S'haurien hagut de fer el 2017, però els problemes pressupostaris que va patir el projecte van obligar la ciutat a ajornar-los fins aquest any, en una decisió sense precedents. Ja ho diuen, que tot el que val la pena acostuma a fer-se pregar. "No et preocupis perquè el dia abans encara estan pintant portes i senyalitzant els carrers": Josep Fèlix Ballesteros, alcalde de Tarragona, té ben present el consell que li va donar Pasqual Maragall, l'alcalde de Barcelona, quan es van celebrar a la capital catalana els Jocs Olímpics del 1992. Per tant, quan veu que tot s’està acabant a última hora, intenta no posar-se nerviós. Tot va començar el 2007, quan al març el ple tarragoní va aprovar presentar-se com a seu dels Jocs Mediterranis, una confirmació que va arribar quatre anys més tard: Tarragona, la ciutat més petita que acollirà aquesta cita, en va ser elegida seu. Així, des d'aquest divendres fins a l'1 de juliol, amb permís del Mundial de Rússia, Tarragona es convertirà en l'epicentre de l'esport aquest estiu.

3.622 esportistes La xifra d'esportistes inscrits per a Tarragona 2018 suposa el rècord històric d'aquesta competició

Mentrestant, a la vila olímpica ja han arribat gran part dels esportistes que competiran durant 10 dies. Finalment hi haurà 3.622 atletes provinents de 26 països, una xifra que suposa que la cita tarragonina superi el rècord d'inscrits en la història d'aquesta competició (a Mersin l'any 2013 hi va haver 3.064 esportistes i a Pescara, el 2009, 3.368). Aquest any, la delegació més nombrosa és la italiana, seguida de l'espanyola, amb 396 esportistes.

Pel que fa als catalans, n'hi haurà 84. Entre els esports amb més presència catalana hi ha l'atletisme (10), l'handbol (10), la natació (14) i el waterpolo (19). Entre ells destaquen la nedadora badalonina Mireia Belmonte, campiona olímpica i principal favorita per aconseguir una medalla per a la delegació catalana. Ella, que debuta en aquesta competició, serà l'encarregada de passejar la bandera espanyola en la inauguració dels Jocs aquest divendres.

La badalonina Mireia Belmonte, banderera a la inauguració, és la principal favorita per aconseguir una medalla

Però Belmonte no és l'única que opta a penjar-se una medalla al coll. També des de l'aigua hi aspiren la barcelonina Jessica Vall, campiona en l'últim Europeu de piscina curta, i l'equip femení de waterpolo, format per 12 catalanes (de 13 seleccionades), que afronta la cita amb totes les estrelles amb la intenció de preparar els Europeus de natació a Barcelona, previstos per a mitjans de juliol. La selecció espanyola masculina d'handbol, que barreja experiència –hi ha alguns dels campions d'Europa– i joventut, també mirarà de lluitar per algun metall, igual que l'atleta de Banyoles Esther Guerrero, que va participar en els Jocs Olímpics de Rio de Janeiro. Els esportistes amb discapacitat també hi tindran presència: a la natació, les dues catalanes medallistes als Jocs Paralímpics de Rio de Janeiro, Sarai Gascón i Núria Marqués, tornaran a lluitar per alguna medalla.

A més d'aquests 84 participants catalans, hi haurà altres esportistes que competeixen en clubs catalans. Els més representats en aquests Jocs Mediterranis són el CN Sabadell, el CN Sant Andreu, el FC Barcelona i l'Atlètic Barceloneta.

A Tarragona 2018, que compta amb 16 seus, hi participa per primer cop Portugal i també s'hi estrena una nova disciplina, el bàsquet 3x3, que s'ha anunciat que serà olímpic a Tòquio 2020. I és que una de les peculiaritats dels Jocs Mediterranis és que hi comparteixen escenari esportistes d'alt nivell amb altres de menys coneguts.

540x306 Totes les ciutats que acolliran alguna prova dels Jocs Mediterranis Tarragona 2018 / TARRAGONA 2018 Totes les ciutats que acolliran alguna prova dels Jocs Mediterranis Tarragona 2018 / TARRAGONA 2018