Anglaterra assalta Dublín en la primera gran sorpresa del Sis Nacions (20-32)

Un Irlanda-Anglaterra sempre és més que un partit, i el seu pronòstic sempre és incert. Enguany, però, pràcticament tothom donava com a favorit el conjunt de l’illa maragda gràcies al títol aconseguit l’any passat amb un Grand Slam memorable i el factor de disputar el partit inaugural del Sis Nacions a Dublín contra una selecció anglesa que no havia sigut del tot fiable els últims mesos.

Irlanda havia començat molt endollada al partit, amb un inici fulgurant de la seva davantera que semblava presagiar una victòria fàcil del XV del Trèvol. Res més lluny de la realitat: Anglaterra ja havia aconseguit obrir el marcador al segon minut de joc gràcies a un assaig matiner de l’aler Jonny May.

El conjunt local, amb més sacrifici que talent, ha pogut capgirar el marcador gràcies a un assaig del pilar Cian Healy i l’encert de cara a pals del seu xutador Jonathan Sexton, però el domini del partit durant el segon temps ha continuat estant anglès, tal com certificava un assaig d’Elliot Daly a les acaballes del primer temps i que posava al XV de la Rosa set punts per sobre en el marcador en arribar al descans (10-17).

A la selecció irlandesa li ha costat molt trobar un forat per on penetrar el mur defensiu anglès, i només Sexton ha pogut retallar distàncies mitjançant un cop de càstig després d’un quart d’hora de joc. Gràcies a la seva defensa numantina els anglesos han desgastat els locals i han aprofitat la seva primera acció ofensiva amb cara i ulls del segon temps per anotar el tercer assaig del partit de la mà de Henry Slade i acabar amb les esperances locals.

El XV del Trèvol, visiblement tocat i tancat en el seu propi camp, ha comès algunes faltes defensives que els de la Rosa han aprofitat per anotar un últim assaig de la mà de Henry Slade –el segon del seu compte particular– i convertit entre pals gràcies al peu de l’obertura Owen Farrell deixant el marcador en un humiliant 13 a 32 a cinc minuts per al final.

Els anglesos, cansats després d’un esforç titànic, han aixecat el peu de l’accelerador els últims minuts de partit i han permès que els locals anotessin un últim assaig mitjançant John Conney i convertit per Sexton que deixava el marcador en el 20 a 32 final.

Escòcia derrota una Itàlia valenta (33-20)

En l’altre partit de la jornada Escòcia ha derrotat una Itàlia lluitadora a l’estadi de Murrayfield, a Edimburg. El conjunt local, dirigit per un magistral Greg Laidlaw, ha imposat la seva llei durant la primera hora de joc, quan ha aconseguit un parcial de 33 a 3 gràcies a dos assajos de Blair Kinghorn i un de Chris Harris i a l’encert de cara a pals de Laidlaw i Finn Russell.

Els transalpins, valents durant tot el partit, han aprofitat els últims vint minuts per retallar distàncies al marcador aprofitant que el XV del Card havia aixecat el peu de l’accelerador tot anotant dos assajos de la mà de Palazzani i Esposito per deixar el marcador en el 33 a 20 final.