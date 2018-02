Anglaterra anul·la un Gal·les combatiu (12-6)

La selecció d'Anglaterra ha començat molt forta el partit que l'ha enfrontat a Gal·les, conscient que aquest era un dels dos partits clau (l'altre serà el que disputarà contra Irlanda a Londres en la darrera jornada del campionat) per guanyar el seu tercer Sis Nacions consecutiu, una fita que no ha assolit en els darrers 104 anys. I és que el XV de la Rosa només ha trigat dos minuts en anotar el seu primer assaig a Twickenham, la catedral del rugbi anglès, de la mà de l’aler Jonny May, que repetiria al minut 19 tot deixant un demolidor 12 a 0 en els primers minuts de joc i que reflectia el domini total i absolut dels anglesos sobre la gespa.

Gal·les ha pogut recuperar l’alè després dels primers minuts de domini local, i mica en mica ha pogut activar els mecanismes entre Patchell, Davies i Parkes per sovintejar la zona de marca anglesa. Però tot i intentar-ho en diverses ocasions, durant els primers quaranta minuts els gal·lesos només han pogut anotar un solitari cop de càstig transformat per Rhys Patchell, cosa que deixava el marcador en un 12 a 3 favorable als anglesos al final del primer temps.

El partit s’ha tornat un duel encara més físic durant els primers minuts del segon temps, en un xoc de davanters on el XV de Rosa imposava l’ofici i ‘savoir faire’ del seu paquet de davanters. De fet els gal·lesos només han pogut anotar gràcies a un segon cop de càstig transformat per Garteh Anscombe a cinc minuts del final, col·locant el 12 a 6 al marcador que ha donat emoció als minuts finals, ja que un assaig i la posterior conversió els podia donar la victòria. Però tot i que Gal·les ho ha buscat, una Anglaterra molt ordenada ha sabut aturar totes les accions rivals i arribar al final dels vuitanta minuts pel davant al marcador i sumant una victòria que pot ser decisiva per decidir el guanyador d’aquest Sis Nacions.