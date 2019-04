El Barça entra per primer cop al 'play-off' i la Santboiana en queda fora

El Barça de rugbi ha entrat per primera vegada al 'play-off' per al títol de la Divisió d'Honor de rugbi. Els blaugranes, tot i perdre a l'última jornada contra la Vila (11-17), han sumat un punt de bonificació necessari per aconseguir el bitllet. En canvi, n'ha quedat fora la Santboiana, malgrat la victòria amb 'bonus' al camp de l'Independiente (21-34).

Els dos equips catalans han empatat a 57 punts, però el desempat beneficia els blaugranes. En canvi, l'equip degà queda fora de la lluita pel títol per primer cop en nou temporades.

D'aquesta manera, el Barça jugarà els quarts de final contra l'Alcobendas, a domicili i a partit únic. L'altre partit serà entre Ordizia i UBU. Els vencedors jugaran contra El Salvador i el Quesos, que al ser primer i segon, passen directament a semifinals.

A la part baixa, el Gernika ha perdut la categoria mentre que la Vila jugarà la promoció.