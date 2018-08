Els Dragons Catalans guanyen el primer trofeu de la seva història en un partit agònic contra Warrington (20 a 14)

La Challenge Cup de rugbi a 13 o rugbi lliga és una de les competicions amb més història del Regne Unit. De fet l’actual és cent dissetena edició del torneig per eliminatòries més antic i popular del país, i aquesta és tot just la primera edició que guanya un equip de fora de les illes britàniques gràcies a la victòria dels de Perpinyà sobre els Warrington Wolves per un ajustat 20 a 14.

I és que els Dragons Catalans, club de rugbi a 13 fundat el 2005 resultat de diversos clubs de la Catalunya Nord, juguen les competicions angleses de la SuperLliga (SuperLeague) i la Challenge Cup, competició a la que ja va arribar a disputar una final que va perdre l’any 2007 contra St.Helens.

Els del Rosselló han començat el partit molt endollats, i han anotat el primer assaig durant el primer minut de joc gràcies a una bona acció culminada per Lewis Tierney. A la mitja hora de joc Warrington ha amenaçat la supremacia catalana sobre la gespa de Wembley, però un assaig de Benjamin Garcia sobre la botzina deixava el marcador en un parcial de 14 a 6 favorable als catalans.

Els Dragons han començat el segon temps dominant, i han aconseguit anotar el seu tercer assaig als cinc minuts de la represa, de la mà de Brayden Wiliame, deixant el marcador en un parcial del 20 a 6 que semblava assegurar la victòria dels del Rosselló.

Però Warrington no ha llençat la tovallola en cap moment i ha avançat les seves files fent-se amb el domini del partit mentre que els catalans, molt cansats pel desgast físic del primer temps, patien molt per administrar el seu avantatge al marcador, amb diverses errades defensives i algunes precipitacions. Fruit d’una d’aquestes errades ha arribat el segon assaig dels Wolves, de la mà de l’anglès George King, que col·locava el marcador en un ajustat 20 a 12 a més de mitja hora pel final.

A partir d’aquí el partit s’ha convertit en un monòleg ofensiu de Warrington, que estavellava un cop i un altre els seus davanters contra la defensa catalana, que tot i estar físicament esgotada ha pogut contenir amb moltes dificultats les envestides dels rivals. Els anglesos encara han anotat un cop de càstig que deixava el marcador en un ajustadíssim 20 a 14 amb el que s’ha arribat al final del partit.