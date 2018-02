Escòcia remunta i manté les seves opcions al títol (32-26)

El combinat d'Escòcia s'ha fet fort en el seu temple de Murrayfield i davant la seva afició s'ha apuntat aquesta tarda la seva primera victòria del Sis Nacions 2018 en remuntar davant una França que suma la segona desfeta (32-26). Com fa dos anys, els escocesos s'han imposat a un conjunt francès que no troba el rumb d'abans. Ni tan sols després del seu bon començament amb un matiner assaig de Teddy Thomas, convertit per Maxime Machenaud i un posterior cop de càstig del mateix Thomas (0-10).

El conjunt local ha frenat la bona arrencada de França amb una marca de Sean Maitland transformada per Greig Laidlaw (7-10), però tot i així els galls han mantingut l'empenta inicial amb un altre assaig de Thomas corresponentment anotat per Machenaud (7-17 ). Però aquest fet no ha minvat gens ni mica l'esperit guerrer dels escocesos, que han escurçat de nou distàncies per mitjà d'un assaig de Huw Jones i la conversió de Laidlaw.

Encara Machenaud ha fet que el partit arribés al descans amb un 14-20, Escòcia ha donat senyals evident que no es rendiria fàcilment. La lectura era la contrària. Ha semblat que en qualsevol moent podia endur-se el partit. S'ha trencat, precisament, en un intercanvi de cops de càstigs transformats respectivament per Laidlaw i Baptiste Serin (20-26). La indisciplina gala i cinc llançaments del xutador local a l'últim quart ha deixat un important triomf a Murrayfield. Sens dubte un gran cop moral per al conjunt escocès, que el proper dia 25 rebrà a l'Anglaterra a Murrayfield en una nova edició de la Copa Calcuta.