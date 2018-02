Escòcia supera Anglaterra per primer cop en 10 anys (25-13)

La Calcutta Cup és la competició esportiva més antiga del món: es remunta a l'any 1879, i des d'aleshores aquesta competició anual de rugbi entre escocesos i anglesos només s'ha deixat de jugar durant les dues guerres mundials. El balanç dels partits disputats és clarament favorable als anglesos, que han guanyat 71 vegades, mentre que els escocesos tan sols n'han guanyat 39. De fet, l'última victòria escocesa data del març del 2008 –ara fa 10 anys– quan el XV del Card va derrotar el XV de la Rosa a Murrayfield per 15-9.

Escòcia, que porta una clara línia ascendent en el seu nivell de joc i resultats els últims anys, ha sortit molt motivada a la gespa de Murrayfield, i al cap d'un quart d'hora de joc ja dominava el marcador amb un parcial de 10-6 gràcies a un afortunat assaig del centre Huw Jones i un cop de càstig transformat pel capità Laidlaw, mentre que els actuals campions europeus només podien anotar gràcies a dos cops de càstig aïllats i transformats per Owen Farell.

El XV del Card se sentia còmode i dominant, exercint el monopoli de la possessió de la pilota i tancant l'etern rival anglès a la seva pròpia zona de 22. Fruit del domini local han arribat el segon i el tercer assajos escocesos, de la mà de l'aler Sean Maitland i, altre cop, del centre Huw Jones, que deixaven el marcador en un clar 22-6 favorable als locals al final del primer temps.

Anglaterra havia de reaccionar de seguida per intentar capgirar el signe del partit, i un assaig matiner d'Owen Farrell, al minut 4 de la represa, semblava que tornava a situar els homes del XV de la Rosa al partit. Res més lluny de la realitat: els escocesos no s'han posat nerviosos en cap moment i han sabut mantenir la possessió de la pilota per tenir el rival sota control. De fet, un cop de càstig transformat per Laidlaw a 15 minuts per al final deixava el marcador en un clar 25-13 que sentenciava la primera victòria escocesa a la Calcutta Cup en els últims 10 anys.

La victòria escocesa permet que Irlanda es consolidi al capdavant del Sis Nacions amb tres victòries i 14 punts, mentre que els escocesos empaten amb els anglesos a la segona posició amb 9 punts a dues jornades del final del torneig.