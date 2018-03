Espanya cau a Bèlgica (18 a 10) i s’allunya de la Copa del Món de Japó

La selecció espanyola de rugbi tenia a l’abast classificar-se per la Copa del Món de rugbi que es disputarà l’any vinent al Japó. Després de doblegar rivals temibles com Rússia o Rumania, els homes del XV del Lleó -sobrenom de la selecció espanyola de rugbi- només havien de superar a la en teoria dèbil selecció belga a Brussel·les per obtenir el bitllet mundialista.

Potser Espanya ha pecat de supèrbia en infravalorar un rival que va derrotar per 30 a 0 a Madrid, i ha pagat cara la ressaca de les celebracions de la setmana passada quan va celebrar la victòria sobre Alemanya com un triomf definitiu amb la presència del rei Felip VI entre els jugadors de la selecció a la gespa de l'estadi Central de Madrid.

Però els espanyols, amb onze jugadors nacionalitzats en el seu XV titular, no han estat capaços de superar la trampa belga al fang del fred petit estadi de Heysel de Brussel·les. Tot i que no es jugaven res, els belgues han preparat un partit molt travat, gairebé de trinxeres, i la selecció espanyola mai s’ha trobat còmode en el combat cos a cos amb els ‘diables negres’, sobrenom de la selecció belga.

Els belgues han bastit la seva victòria en l’encert de cara a pals del seu obertura Vincent Hart, autor dels divuit punts del seu equip gràcies a les penalitats defensives comeses pels jugadors espanyols. Espanya, que ha anat sempre a remolc en el partit, es queixava de la suposada parcialitat de l’àrbitre romanès Vlad Iordachescu (convé recordar que la derrota espanyola classificava directament a la selecció de Romania).

Amb tot, una Espanya desapareguda durant gairebé tot el partit ha tingut el miracle a tocar quan a set minuts del final un assaig de Gibouin ha estat convertit per Peluchon deixant el marcador en un 15 a 10 que feia renéixer les esperances espanyoles, però un darrer cop de càstig molt rigorós comés pels espanyols han permès als belgues anotar el 18 a 10 definitiu.

Al final del partit els jugadors i tècnics espanyols han anat a buscar l’àrbitre romanès per increpar-lo i demanar-li explicacions, una acció molt poc freqüent en el rugbi i que podria suposar una sanció al conjunt espanyol. Un espectacle realment lamentable que no excusa la mala actuació del XV del Lleó sobre la freda gespa de Brussel·les contra un rival que ha sabut trobar els límits d’un equip que aspira a entrar a l’elit del rugbi mundial.

Espanya no ho té tot perdut, però: encara té l’opció de derrotar a Portugal en la repesca europea i després superar a Samoa en una final a anada i tornada. Però si aquesta via també fos fallida, els espanyols tindrien una darrera bala: un torneig quadrangular que l’enfrontaria amb la selecció de Canadà, amb el segon classificat asiàtic i amb el segon classificat africà (encara per decidir en tots dos casos). Ara bé, qualsevol d’aquestes dues vies semblen complicades si el rugbi espanyol no és capaç de fer autocrítica, madurar, i ser capaç de superar els rivals sense buscar protagonismes en factors externs.