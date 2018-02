França perd contra Irlanda en un partit èpic (13 a 15)

El selecciondor gal Jaques Brunel –exentrenador de la USAP- encara té molta feina per davant si vol recuperar la ‘grandieur’ del combinat nacional francès, sotmès a una profunda crisi de joc, identitat i resultats els darrers set anys. El XV del Gall –sobrenom de la selecció francesa de rugbi- no ha estat capaç de guanyar un partit que tenia a la butxaca al final del temps reglamentari i que ha acabat perdent per 12 a 15 gràcies a una genialitat de Sexton.

El primer temps ha estat molt físic, amb dos equips lluitant amb el ganivet entre les dents sobre la gespa de Saint-Denis. Francesos i irlandesos no volien cedir ni un sol pam de terreny sense lluitar, i els primers quaranta minuts s’han convertit en un intercanvi de cops de càstig entre els dos equips. L’obertura irlandès Jonathan Sexton ha anotat els tres cops de càstig de què ha disposat al llarg del primer temps, mentre que els francesos només han estat capaços d’anotar un cop de càstig transformat pel mig de melé Maxime Machenaud, deixant el marcador en un parcial de 3 a 9 a favor de l’equip visitant.

Irlanda es sentia còmode i donava més sensació de perill i domini del partit que no pas el seu rival, un punt precipitat i imprecís en tasques de creació. La davantera irlandesa, molt segura, guanyava metres i mantenia la possessió de l’oval i Jonatha Sexton ampliava la distància al marcador gràcies a un nou cop de càstig que deixava el marcador en un 3 a 12 molt còmode pel XV del Trèvol.

La reacció local, amb més cor que cap, no ha arribat fins al darrer quart d’hora de partit. Els francesos, esperonats pel públic que omplia les grades de Saint-Denis, s’han llençat en un seguit d’onades ofensives contra el mur irlandès. Machenaud retallava distàncies al marcador gràcies a un cop de càstig transformat, que deixava els locals tan sols 6 punts per sota al marcador. I aleshores ha aparegut l’èpica: Teddy Thomas, aler nascut a Baiona de mare basca i pare malià ha fet una carrera de quaranta metres trencant la defensa irlandesa per anotar a plaer sota pals i col·locar -gràcies a la conversió del jove Belleau- als francesos per davant en el marcador per primer cop al partit (13 a 12) a tan sols vuit minuts pel final del partit.

I Sexton fa el miracle

A quatre minuts pel final del temps regamentari Bellau ha disposat d’un cop de càstig que podria haver segellat la victòria local, però el jove jugador francès ha fallat incomprensiblement un xut franc que no semblava excessivament complicat.

L’errada francesa ha despertat els irlandesos, que han protagonitzat uns darrers minuts d’infart. La davantera irlandesa, liderada per Cian Healy i O’Mahony, han avançat metres sobre el camp francès i han mantingut la calma un cop finalitzats els 80 minuts reglamentaris. Al rugbi el partit no s’acaba fins que un dels dos equips llença la pilota fora del camp o comet una infracció, i Irlanda ha estat capaç de mantenir la sang freda per avançar sense cometre cap penalitat fins trobar un angle adient per intentar que Sexton fes un ‘drop’ o xut de sobrebot. Dit i fet: tres minuts per sobre del temps reglamentari l’obertura irlandès ha xutat des d’uns quaranta metres per anotar tres punts més que donaven la victòria als del Trèvol en un final d’infart.

Amb aquest resultat final Irlanda suma els 4 punts per la victòria, però els locals –que han mostrat símptomes de millora en el seu joc- en sumen un per bonificació defensiva, al perdre el partit per menys de set punts de diferència.