Irlanda s'espanta a Roma, però derrota Itàlia i es rellança (26-16)

La selecció d'Irlanda s'ha espantat aquest diumenge en la seva visita a la modesta Itàlia a Roma, però, tot i anar-se'n al descans amb un 12-16 advers, ha remuntat en la segona meitat per sumar la segona victòria en tres jornades al Sis Nacions de rugbi i rellançar les seves ambicions (26-16). Després de perdre en el seu debut contra Anglaterra (20-32) i superar Escòcia a Murrayfield (22-13), el XV del Trèvol ha necessitat una gran represa, acabada amb un 14-0, per sentenciar una Itàlia que, empesa per l'Estadi Olímpic, ha assaborir la idea d'una gesta contra el vigent campió del Sis Nacions.

Per al combinat irlandès semblava perfilar una tarda tranquil·la, ja que dos assajos, de Quinn Roux (m.11) convertit per Jonathan Sexton i de Jacob Stockdale (m.21), li han donat un còmode avantatge 12-3 al començament del xoc.

Però Itàlia ha reaccionat amb orgull i ha aconseguit remuntar abans del descans gràcies a un cop de càstig de Tommaso Allan (m.26) i dos assajos, d'Edoardo Padovani (m.33) i Luca Morisi (m.39), que han fitxat el resultat en un sorprenent 16-12 per als 'azzurri'. Malgrat no convertir els dos assajos, l'avantatge donava confiança a l'equip italià, entrenat per l'irlandès Conor O'Shea, que no guanya un partit del Sis Nacions des d'un 22-19 a Escòcia del 2015. No obstant això, Irlanda ha imposat la seva clara superioritat en la segona meitat i ha decantat el matx a favor seu amb un 14-0, aconseguit per mitjà de dos assajos, de Keith Earls (m.51) i Conor Murray (m.67), amb aquest últim que s'ha encarregat a més de convertir-los per sentenciar el partit.

Amb aquest triomf, els homes del seleccionador neozelandès Joe Schmidt es col·loquen tercers, amb 9 punts, un menys que Anglaterra, segona, i tres menys que Gal·les, líder amb el ple de victòries. Per la seva banda, Itàlia, que lluita per evitar la que seria la seva cinquena cullera de fusta (el 'trofeu' que es lliura a qui perd tots els partits) en sis anys, ha hagut de rendir-se sense aconseguir ni tan sols el punt que s'atorga als que perden amb un marge igual o inferior a set punts. Ha tingut l'oportunitat per aconseguir-ho en l'últim minut, però Ian Mckinley ha fallat el cop de càstig i el resultat final ha quedat en 26-16 per a Irlanda.

En la pròxima jornada, Irlanda rebrà a França mentre que Itàlia visitarà Anglaterra.