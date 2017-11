Jornada negra per als equips catalans de rugbi

Mala jornada per als dos equips catalans de la Lliga Heineken de rugbi. El cap de setmana que, curiosament, jugaven contra rivals de Valladolid, els castellans s'han imposat amb contundència en el marcador. La Santboiana ha perdut al camp del VRAC (49-32), i el Barça ha caigut a casa a mans del Chami (15-31).

Una vegada més, s'ha imposat el malefici del Pepe Rojo. La Santboiana segueix sense poder guanyar al camp de Valladolid, i això que ha lluitat fins a l'últim instant per obtenir al triomf. El premi de consolació ha estat el punt de bonificació ofensiva.

No els han ajudat, als del Baix Llobregat, les lesions a la primera meitat de Cristian Gómez i Fede González. El VRAC ha agafat avantatge de seguida i al descans ja dominava per 22-10. A la represa, els locals s'han distanciat fins al 30-10 i llavors ha començat la reacció catalana, capaç d'ajustar l'electrònic fins al 30-22. Però el físic ha dit prou i el Quesos s'ha tornat a distanciar. Paolo Ragazzi, Rubén Sanz, Afa Tauli i Álex Palomo han estat els anotadors de la Santboiana, a més dels cops de càstig d'Albert Millán.

El Barça no ha pogut derrotar el Chami a la Teixonera, tot i que ha mantingut opcions fins a 10 minuts per acabar. Els de Valladolid s'han avançat amb un parcial de 0-14 gràcies a dos assajos transformats per Flavian Borel i Jean Baptiste Bougeard, però els blaugranes, amb dues marques i un cop, han pogut marxar al descans amb un avantatge mínim (15-14). A la represa, el Chami ha agafat de seguida avantatge amb un nou assaig, tot i que no ha estat fins al minut 70 que ha sentenciat amb dos assajos més.

Amb aquests marcadors, els catalans segueixen a la meitat de la classificació. El cap de setmana vinent es disputarà el derbi al Baldiri Aleu de Sant Boi.

540x306 El Barça ha perdut contra el Chami / FCB RUGBY El Barça ha perdut contra el Chami / FCB RUGBY

Jornada 7

Bizkaia Gernika 10 - 11 Sanitas Alcobendas

Hernani 31 - 29 Senor Independiente

FC Barcelona 15 - 31 SilverStorm El Salvador

VRAC Quesos Entrepinares 49 - 32 UE Santboiana

Complutense Cisneros 25 - 35 Ampo Ordizia

La Vila 52 - 19 Getxo Artea

Classificació

1. VRAC Quesos Entrepinares 33

2. SilverStorm El Salvador 31

3. Sanitas Alcobendas 29

4. Ampo Ordizia 22

5. Senor Independiente 21

6. FC Barcelona 20

7. UE Santboiana 19

8. Bizkaia Gernika 18

9. Hernani 12

10. CR La Vila 12

11. Complutense Cisneros 9

12. Getxo Artea 2