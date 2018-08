París alliçona la USAP en el seu retorn al Top 14 (15-46)

Quatre anys després l’estadi de la USAP -l’Aimé Giral- ha tornat a acollir un partit del Top14, la que passa per ser millor competició de clubs de tot el món. Però tot i el ple absolut a la grada i il·lusió de la seva afició, la USAP ha caigut de manera contundent (15-46) davant l’Stade Français de París.

Els arlequinats, amb més cor que criteri, no han començat bé el partit, ja que el seu posicionament inicial sobre el camp era més anàrquic i desordenat del que caldria a la màxima categoria del rugbi gal. Aquesta realitat s’ha fet patent al marcador quan a la mitja hora de joc la USAP ja perdia per un contundent 3 a 29 amb quatre assajos en contra (Hamdaoui, Vuidravuwalu i Macalou en dues ocasions) a causa de diverses errades puerils de la defensa nord-catalana, totalment incapaç de frenar els atacs d’un dels equips en teoria menys forts de la lliga francesa.

Amb un còmode avantatge al marcador i una calor acusada sobre la gespa de l’Aimé Giral els parisencs han aixecat una mica el peu de l’accelerador i s’han dedicat a gestionar el seu avantatge davant una USAP que ha mostrat estar molt lluny del seu millor nivell. Ni tan sols l’expulsió de l’italoargentí Sergio Parisse –el millor jugador de l’equip parisenc- al fil del descans ha servit de revulsiu per capgirar el marcador. La USAP, molt imprecisa i nerviosa, no ha estat capaç de culminar cap jugada d’atac amb sentit, i semblava arribar tard a totes les jugades estàtiques i punts de reunió amb els rivals.

Tot i jugar tot el segon temps amb superioritat numèrica, la USAP no ha fet trontollar el domini parisenc, i ni tan sols els dos assajos usapistes, de la mà de l’obertura irlandès Paddy Jackson i un assaig de càstig xiulat per l’àrbitre ha estat suficients per imaginar una possible remuntada. De fet a vint minuts del final del partit els arlequinats han començat a notar l’esforç realitzat, i l’Stade Français, amb un home menys, han estat capaços d’anotar dos assajos més de la mà de Kylan Hamdaoui (el segon del partit) i de Piet Van Zyl, deixant el marcador en un contundent 15 a 46 amb el que s’ha arribat al final.