La USAP guanya la fase regular de segona divisió de França

La USAP ha derrotat avui al Carcassona per un contundent 66 a 7 a l’estadi Aimé Giral de Perpinyà i s’ha proclamat campiona de la fase regular del campionat en la darrera de les trenta jornades de la lliga del Pro D2, la segona divisió del rugbi francès.

Aquesta primera plaça, que fins aquesta temporada feia ascendir automàticament al campió de la fase regular al Top 14 (primera categoria del rugbi gal) enguany no serà suficient per obtenir l’esperat bitllet de l’ascens, ja que a partir d’aquesta temporada el campió de la categoria de plata del rugbi gal es decidirà en un ‘play-off’ pel títol inspirat en el que fa anys que es disputa al Top 14.

Així doncs, la USAP i el segon classificat de la fase regular –el sorprenent equip occità de Montalban- es classifiquen automàticament per les semifinals del campionat amb el factor camp a favor, ja que els ‘play-off’ es juguen a un sol partit. Per la seva banda el tercer classificat, el Grenoble, jugarà els quarts de final contra el sisè classificat, el Biarritz, i el quart (Mont-de-Marsan) se les veurà amb el cinquè (Besiers).

Si la USAP supera la semifinal a l’Aimé Giral encara caldrà guanyar la gran final del Pro D2 a l’estadi Ernest Wallon de Tolosa per obtenir una plaça d’ascens automàtic al Top 14. El perdedor de la gran final jugarà un partit de promoció contra el penúltim classificat del Top 14 amb el factor camp a favor.

Tres anys del primer descens a segona divisió de la seva centenària història la USAP té opcions reals de retornar al Top 14, la millor lliga de rugbi del món, un objectiu vital pel futur de la institució: les darreres tres temporades a segona han reduït els ingressos televisius i de taquillatge d’una entitat que ha hagut de fer mans i mànigues per quadrar els pressupostos.

I és que en aquestes tres temporades a la categoria de plata del rugbi francès la USAP ha hagut de reconstruir un equip amb noms desconeguts pel gran públic després de la gran fuga de talents l’any del descens de categoria. Al club del Rosselló li ha costat més del que tothom esperava poder construir un equip sòlid i potent capaç de lluitar per l’ascens. De fet no ha estat fins aquesta temporada que la USAP s’ha mostrat com un equip competitiu i fiable, convertint-se en una autèntica piconadora.

Els homes entrenats per l’occità Christian Lanta han basat el seu joc en una gran forma física dels seus davanters i en una pressió asfixiant que els ha permès emportar-se la victòria en els minuts finals de molts partits gràcies al desgast físic al que sotmet als seus rivals.

Ara els usapistes disposaran de dues setmanes per recuperar els seus efectius abans de disputar les semifinals del Pro D2 el pròxim 28 d’abril a Perpinyà contra el guanyador de la ronda prèvia entre els equips de Grenoble i Biarritz.