El rugbi torna a la Mar Bella

Aquesta tarda a les 18.00 els Enginyers-CNPN inauguren el remodelat camp de rugbi de la Mar Bella en un atractiu derbi barceloní contra el BUC –inquilins de la Foixarda, l'altre gran espai dedicat al rugbi a la ciutat– en un partit corresponent a la Divisió d'Honor B del rugbi estatal.

El camp de rugbi de la Mar Bella forma part d'un complex esportiu municipal que inclou un pavelló poliesportiu i pistes d'atletisme i que va ser inaugurat l'any 1992, amb motiu dels Jocs Olímpics de la ciutat. Des d'aleshores el camp, de gespa natural, no havia estat objecte de cap remodelació important per part de l'Ajuntament de Barcelona. Aquesta remodelació forma part del projecte integral del consistori de la capital catalana per adequar diversos espais i equipaments municipals a la pràctica esportiva.

A més, aquesta celebració servirà per retre un homenatge als integrants de l'equip del Club Natació Poble Nou que durant la temporada 1960/61 es van proclamar campions de la Segona Divisió després d'una èpica final disputada a Madrid contra l'equip sevillà del Colegio Mayor San Rafael (un dels predecessors del Cajasol Ciencias de la capital andalusa) i que es va acabar amb victòria catalana per un 11- 3 molt disputat.

El BUC i els Enginyers arriben al derbi barceloní amb ànims molt diferents, ja que mentre els Enginyers ocupen la tercera posició i no perden de vista els llocs d'ascens, el BUC, que tan sols ha sumat una victòria en els cinc partits disputats, ocupa una sorprenent penúltima posició.