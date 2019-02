Un any de sanció a un pilotari per lluir la ikurriña al podi del Mundial

La Comissió de Disciplina de la Federació Internacional de Pilota Basca (FIPV) ha imposat un any de suspensió de les competicions internacionals al pilotari Bixintxo Bilbao per haver mostrat la ikurriña al podi del Mundial de Barcelona, celebrat l'octubre del 2018, mentre sonava 'La Marsellesa' i s'hi hissava la bandera francesa. Bilbao va disputar el torneig amb França l'octubre passat i va guanyar el títol en la modalitat de mà per parelles en trinquet al costat de Peio Larralde.

"És vergonyós i trist que sigui una falta greu", assegura Bixintxo en declaracions a EITB. "Aquest any no podré participar en la Copa del Món a París. Espero que em retirin la sanció, seria el normal", afegeix. "Hem d'estar orgullosos de les nostres arrels i ensenyar els nostres colors és una satisfacció. Tornaria a fer-ho", afirma.

La FIPV no admet l'oficialitat de la selecció d'Euskadi i considera la ikurriña una "bandera no autoritzada". A més, s'ha confiscat la fiança dipositada per la Federació Francesa per participar en el Mundial i li han comunicat que s'exposa a un càstig en cas que en un futur es repeteixin "circumstàncies similars". Segons la FIPV, l'expedient disciplinari a Bilbao l'obre per "l'exhibició pública d'una bandera no autoritzada durant l'acte de lliurament de medalles". Ara el jugador té un mes de termini per presentar un recurs d'apel·lació, que ha ha anunciat que presentarà.