Alexander Zverev sorprèn Novak Djokovic a la final de la Copa Masters

L'alemany Alexander Zverev ha derrotat al serbi Novak Djokovic, per 6-4 i 6-3, per guanyar per primera vegada les Nitto ATP Finals, el títol més important de la seva carrera, i convertir-se en el guanyador més jove d'aquest torneig que tanca la temporada, en els deu últims anys.



Zverev es converteix en el tercer alemany a fer-se amb aquest títol, que van aixecar abans Boris Becker (1988 i 1992) i Michael Stich (1993). Sascha s'ha fet amb un xec per 2.509.000 de dòlars i 1.300 punts que suposaran acabar la temporada del quart del món per segon any consecutiu, i només a 35 punts del suís Roger Federer, tercer.