La nova Copa Davis de Gerard Piqué apunta a Madrid

Tal com ha avançat el diari 'Marca', la nova Copa Davis plantejada pel grup Kosmos, liderat per Gerard Piqué, de la mà de la Federació Internacional de Tenis, es podria disputar a Madrid. Els organitzadors estudien tres possibles emplaçaments: la Caja Mágica, el WiZink Center i Ifema. Si es concretés, l’acord seria per a les edicions del 2019 i el 2020. L’altra candidata era la ciutat francesa de Lilla.

A partir de l’any que ve la Copa Davis –un torneig nascut el 1899 quan un grup d’estudiants de Harvard apassionats del tenis van voler competir contra tenistes britànics– es disputarà durant una única setmana de novembre i en una sola ciutat amb els 18 millors equips del tenis mundial. A partir d’ara i amb el suport de la ITF, la competició per països del tenis –que els últims anys no aconseguia brillar prou i quedava a l’ombra dels grans tornejos del circuit professional (ATP)– l’organitzarà el grup inversor Kosmos, fundat i presidit per Piqué, que treballa amb diferents socis asiàtics, com Hiroshi Mikitani, president i director general de Rakuten, la companyia japonesa de comerç electrònic que patrocina el Barça. Kosmos gestionarà la competició durant 25 anys amb una inversió de 3.000 milions de dòlars (2.440 milions d’euros). Segons la ITF, bona part d’aquesta inversió es destinarà a oferir premis en metàl·lic als jugadors i les federacions. “Aquest és un punt d’inflexió”, deia el president de la ITF, David Haggerty. “Aquesta nova proposta no només crearà una veritable Copa del Món de tenis, sinó que també permetrà noves inversions a cotes històriques per a generacions futures de tenistes i aficionats de tot el món”. El projecte de Kosmos revoluciona la fase final, concentrada en set dies al novembre, dins la setmana tradicional de la final de la Copa Davis. El format consistiria en una primera fase de grups, seguida d’una eliminatòria de quarts de final, semifinals i final. Cada duel es faria amb tres partits, dos d’individuals i un de dobles, al millor de tres sets. Abans s’hauria jugat una ronda prèvia, en què participarien 24 països.

Canvis sobre el projecte inicial

Aquest prèvia és un dels canvis que s’han introduït en la proposta original del grup Kosmos, ja que alguns països, liderats per una potència del tenis com Austràlia, es van oposar al fet que la fase final fos de 18 equips en un escenari neutral, en gran part a causa de la pèrdua de partits a casa. Així, la proposta aprovada finalment consisteix en 24 equips jugant partits com a locals o visitants durant el febrer, els 12 guanyadors dels quals passen a la fase final. A aquests 12 equips s’hi sumaran els quatre semifinalistes de l’any anterior i dos equips de comodí.

Actualment la Copa Davis es disputa durant les quatre setmanes de febrer, juliol, setembre i novembre. Les primeres rondes es fan poc després d’haver acabat els tornejos de Grand Slam, i els últims anys molts dels millors jugadors no hi han participat per no carregar excessivament el seu calendari de competició. Ara els equips que arribin a la final jugaran dins de sis grups de tres equips pel sistema de 'round-robin' (tots contra tots) dos partits d’individuals i un de dobles. Els sis guanyadors dels grups i els altres dos millors classificats disputaran després els quarts de final.

Inicialment la idea de l’empresa de Piqué no era renovar la Copa Davis, sinó crear una nova competició amb el suport de l’ATP per competir, precisament, amb la Copa Davis. Però, com que no tenia el suport de l’ATP, Piqué va canviar d’idea i va refer el seu pla de negoci. De fet, els últims mesos la seva empresa Kerad Games, dedicada a la producció de videojocs, ha entrat en procés de liquidació, ja que centrarà els esforços en la Davis, els esports i els continguts audiovisuals.