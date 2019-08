Una nova precocitat sacseja el món del tenis

El pare de Coco Gauff, Corey, va ser jugador de bàsquet, però un dels primers regals que va fer a la seva filla va ser una raqueta de tenis. Inspirada per la trajectòria de Serena Williams, la noia va familiaritzar-se ben aviat amb un esport que ara la veu com una de les grans promeses de futur. Tot just té 15 anys, però la seva participació a l'Open dels Estats Units desperta l'interès dels grans esportistes. El seu debut a Flushing Meadows serà contra Anastasia Potapova, una russa de 18 anys que també apunta alt.

Formada a Atlanta, Gauff va viatjar fins a Delray Beach, a Florida, per tenir més oportunitats d'entrenar-se i poder progressar al màxim nivell. Un cop allà va ingressar a la New Generation Tennis Academy, on va començar a crear-se un estil tenístic marcat per la resistència, la tranquil·litat i la qualitat. La seva precoç trajectòria li està servint per posar-se a l'altura d'altres irrupcions inesperades, com la de Martina Hingis, Jennifer Capriati o Monica Seles. Aquestes tres precedents, però, van tenir un desenllaç descoratjador i la nord-americana haurà d'aprendre a gestionar una pressió màxima per no esquitxar la seva carrera amb titulars de mitjans sensacionalistes. ESPN no especula i en un dels seus últims reportatges (" Coco Gauff: The girl who would be GOAT") situa la noia amb opcions de convertir-se en la millor jugadora de tots els temps. No és poca cosa.

El 'hype' que genera Gauff ha cridat l'atenció de les grans marques comercials i, segons Forbes, durant aquest 2019 s'embutxacarà un milió de dòlars gràcies als patrocinis. Amb només 10 anys va signar el seu primer contracte de patrocini amb Nike, però quan tocava renovar-lo New Balance es va avançar i es va convertir en l'actual imatge de la jove jugadora. Barilla també ha vinculat la seva imatge a la jove jugadora, que està assessorada per l'agència de representació Team8, una empresa fundada i dirigida per Roger Federer. Tot i l'expectació que l'envolta, Coco no deixa de ser una adolescent que pateix per portar al dia els estudis i que disfruta escoltant música, xafardejant a les xarxes socials o disfressant-se de Thor quan arriba Halloween.

La participació de Coco Gauff a l'Open dels Estats Units ha estat envoltada de polèmica. La WTA estableix que les tenistes de 15 anys poden acceptar com a màxim tres invitacions per any a tornejos del circuit i la nord-americana ja les ha gastat totes tres després de competir al Miami Open, a Roland Garros i a Wimbledon, on va saltar a la fama després d'arribar als vuitens de final. El torneig de Londres, que la va agafar en plena època d'exàmens, va servir per descobrir el seu talent. Les victòries contra Venus Williams i Magdaléna Rybáriková van cridar l'atenció del gran públic.