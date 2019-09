David Ferrer relleva Albert Costa com a director esportiu del Barcelona Open Banc Sabadell

Albert Costa ha acordat amb la junta directiva del Reial Club de Tennis Barcelona la finalització de la seva etapa com a director esportiu del Barcelona Open Banc Sabadell, un càrrec que a partir d'ara ocuparà l'extenista David Ferrer. Costa, que feia 11 anys que estava al capdavant del torneig, deixa el càrrec per centrar-se en l'organització del nou format de la Copa Davis organitzat per Kosmos, l'empresa de Gerard Piqué.

"Ha sigut tot un honor haver dirigit aquest gran torneig. D'aquests 11 anys m’emporto grans records, com veure guanyar Rafa Nadal fins a vuit vegades aquí. Ha sigut una cosa extraordinària", ha indicat Costa. Per la seva banda, Ferrer, que aquest any va jugar al Reial Club de Tennis Barcelona el seu últim torneig abans de penjar la raqueta, ha indicat que "assumir la direcció esportiva del Barcelona Open Banc Sabadell és un assoliment inimaginable fa anys i un gran repte il·lusionant", i ha afegit que espera transmetre al torneig tots els coneixements i experiències que ha anat vivint durant la seva etapa com a jugador.