Dimitrov frena l'embranzida de Goffin a la final i guanya el Màsters

La final inèdita, i inesperada del Màsters de tenis que s'estava disputant a Londres ha tingut, finalment, el campió més previsible. El búlgar Grigor Dimitrov ha posat fre a l'embranzida que havia catapultat el belga David Goffin, botxí sorprenent de Roger Federer a semifinals, i s'ha endut la final per 7-5, 4-6 i 6-3.

Dimitrov, tercera millor raqueta del món ara mateix, havia alertat en la prèvia que seria "interessant" enfrontar-se tan seguidament a un jugador. Dimitrov ja havia superat Goffin a la fase de grups per 6-0 i 6-2. En la final, però, ha hagut de suar molt més i, fins i tot quan semblava que s'adjudicaria el tercer i definitiu set per 6-2, ha vist com Goffin revivia al servei, aixecava boles de partit i allargava la final. Al belga, però, se li han acabat els recursos en el següent joc i Dimitrov ha tancat el partit en el cinquè 'match-ball'.