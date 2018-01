Djokovic elimina Albert Ramos i disputarà els vuitens d'Austràlia

Novak Djokovic disputarà els vuitens de final de l'Open d'Austràlia en batre aquest dissabte Albert Ramos per 6-2, 6-3 i 6-3. El barceloní no ha tingut opcions davant el serbi, molt endollat des del primer set. Cada vegada s'apropa més al nivell que el va fer número 1 del món abans de lesionar-se de gravetat mesos enrere. Aquest és el seu primer 'Grand Slam' des què es va retirar al juliol del 2017 per uns problemes al colze dret durant el partit de quarts de final de Wimbledon.

Ja recuperat del tram superior, el tenista ha patit molèsties lumbars contra Ramos. Amb un favorable 2-1 en el segon set, Djokovic ha sol·licitat l'assistència mèdica. El serbi ha seguit guanyant (4-1) tot i caminar mig coix. El seu rival ha intentat allargar els punts, intentar explotar el seu cansament, però no ha tingut opcions. Djokovic ha seguit fent-se fort al fons de la pista i ha signat la seva classificació. Hyeon Chung serà el seu adversari a la següent ronda.

540x306 Roger Federer durant el partit de setzens de final d'Austràlia / EFE Roger Federer durant el partit de setzens de final d'Austràlia / EFE

Federer també arriba als vuitens

Roger Federer també formarà part del quadre de vuitens de final després de superar Richard Gasquet per 6-2, 7-5 i 6-4. El suís ha necessitat una hora i 59 minuts per deixar KO el francès, que només ha presentat batalla durant la segona màniga del partit. El tenista suma un total de 90 victòries a Melbourne. El seu següent obstacle és l'hongarès Marton Fucsovics, 80è del món amb 25 anys, que va derrotar l'argentí Nicolas Kicker, per 6-3, 6-3 i 6-2.