Djokovic conquereix l'Open dels Estats Units

El serbi Novak Djokovic s'ha proclamat aquesta matinada campió de l'Open dels Estats Units de tenis en superar l'argentí Juan Martín del Potro (6-3, 7-6 (4) i 6-3) a la gran final. Ha sigut el partit de 'Nole': 3 hores i 15 minuts d'enfrontament, que ha acabat amb 31 cops guanyadors i 38 errors no forçats de Djokovic per 31 i 47 de Del Potro. El nou campió ha dominat també a la xarxa en aconseguir 27 punts en 36 pujades, per 12 a 17 del seu rival, que només ha sigut superior des del servei, amb 6 'aces'.

El partit ha començat com s'esperava, amb un Djokovic col·locat al fons de la pista de Flushing Meadows, que tenia el sostre instal·lat per primera vegada en l'últim partit, per restar el millor cop de dreta del circuit i el bon servei de Del Potro, que ha pogut aguantar fins al vuitè joc. El 'break' del campió, el primer, ha decidit el torneig. Djokovic ha signat el primer set i després ha mantingut l'avantatge.

540x306 Del Potro i Djokovic després de la final de l'Open dels Estats Units / EFE Del Potro i Djokovic després de la final de l'Open dels Estats Units / EFE

Del Potro ha volgut capgirar la dinàmica i ha forçat el 'tie-break'. Djokovic ha estat contra les cordes en alguns moments, però fins i tot en aquesta situació ha sabut ser millor. El 2-0 del marcador ha fet que el tercer set fos fàcil per al serbi, que ha sigut superior, molt superior. El partit s'ha acabat a ritme de pujades a la xarxa i de cops guanyadors.

Djokovic ha assegurat el títol en la primera pilota de partit. Punt, set, partit i Grand Slam. Ja en suma 14 (6 Opens d'Austràlia, 1 Roland Garros, 4 Wimbledon i 3 Opens dels Estats Units). Djokovic ha acabat consolant Del Potro, que no ha pogut evitar emocionar-se sobre la pista, abatut. "Em sap greu no haver guanyat, per l'afició de l'Argentina, però crec que 'Nole' és un just guanyador", ha comentat el sud-americà.