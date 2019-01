Un Djokovic imparable destrossa Pouille i se cita amb Nadal a la final de l'Open d'Austràlia

L'aventura del francès Lucas Pouille a les semifinals de l'Open d'Austràlia ha passat de ser un premi a ser un autèntic malson. Novak Djokovic ha sortit a la pista amb la intenció d'enllestir la cita per la via ràpida. I l'ha atropellat. " Tot ha sortit bé. Potser és la semifinal que he jugat millor", declarava després d'exhibir-se a la pista central de Melbourne. Amb l' eliminació a quarts de final del vigent campió, Roger Federer, el serbi té a les seves mans superar el suís i Emerson com a campió històric del torneig i col·locar-se amb 7 victòries, i hi va llançat. Nole només ha necessitat 1 hora i 23 minuts per apartar literalment de la pista el seu rival de semifinals, al qual ha superat en tres sets per 6-0, 6-2 i 6-2, i arribarà a la final com volia, descansat i preparat per a una batalla emocionant contra Nadal.

Als seus 31 anys i amb el número 1 mundial sota el braç, Nole no ha donat opcions en cap moment al jove francès de 24 anys i número 31 del rànquing ATP. Les opcions de Pouille passaven pel seu servei, però des del primer moment s'ha vist que l'envergadura de la cita el superava. Després d'un bon joc inicial, restant amb bones dretes les envestides del serbi, al francès no se l'ha vist més. Molt erràtic, sense acabar d'encadenar dos punts bons seguits i amb molts dubtes, Djokovic l'ha esborrat del partit. Nole, amb un servei molt segur, no ha fet concessions, ha encastat al francès al fons de la pista i s'ha adjudicat el primer set en només 23 minuts, deixant en blanc al seu rival (6-0).

El recital ha continuat a la segona mànega. Anava per feina i amb el pilot automàtic posat. El serbi ha mogut el francès a plaer, controlant el partit amb la facilitat d'un entrenament. Pouille ha necessitat 31 minuts per inaugurar el seu marcador. I és que jugar contra el serbi al nivell de joc en què està, sòlid i sense fissures, fa difícil entrar al partit. Djokovic ha seguit dominant amb facilitat el seu servei. El francès ha incrementat el nombre de cops guanyadors, però no ha pogut fer res contra un restador de la magnitud del serbi, un dels millor del món en aquesta faceta.

A l'hora de joc el marcador ja reflectia un 6-0 i 6-2 a favor del número 1 del món. I 23 minuts més tard Djokovic ja estava fent declaracions a peu de pista. "És un dels meus millors dies aquí", valorava després de posar els dos peus a la final d'aquest diumenge contra Nadal. L'encara amb la intenció de fer bona l'estadística que diu que cada cop que ha arribat a les semifinals d'aquest torneig n'ha sortit vencedor.

Nole va inaugurar el seu palmarès el 2008 i el va ampliar els anys 2011, 2012, 2013, 2015 i 2016. Campió de 14 tornejos de Grand Slam, incloent-hi els dos últims disputats, Wimbledon i l' Open dels Estats Units, ha hagut de superar Mitchell Krueger, Jo-Wilfred Tsonga, Denis Shapovalov, Daniil Medvédev, Kei Nishikori, que es va retirar per lesió durant el segon set, i el francès Lucas Pouille.

Aquest diumenge (9.30 h, Eurosport) Nadal i Djokovic s'enfrontaran en un duel que es preveu èpic i emocionant, i al qual arriben en un dels seus millors estats de forma.