Espanya, a quarts de final de la Copa Davis (3-1)

El barceloní Albert Ramos ha derrotat el britànic Cameron Norrie, per 7-6, 2-6, 7-6 i 6-2 amb molts problemes i patiment per sumar el 3-1 que classifica Espanya per als quarts de final del Grup Mundial de la Copa Davis.

En una dura lluita de tres hores i 43 minuts, amb la tensió típica d'aquesta competició i en un matí fred (vuit graus), l'equip de Sergi Bruguera ha aconseguit la 26 victòria consecutiva a casa, a només dos ja del rècord d'Itàlia.

"Ha estat un partit molt especial, increïble, agraeixo al públic perquè ha estat fonamental", ha dit Albert Ramos sobre la pista després de guanyar el seu segon partit aquest cap de setmana i tancar la confrontació.

Espanya s'enfrontarà, del 6 al 8 d'abril a Alemanya, en territori espanyol. Els germans, liderats per Alexander Zvérev, es van imposar a Austràlia a domicili al Pat Rafter Arena de Brisbane per 3-1.