Federer es classifica per a les semifinals de l'Open d'Austràlia

Roger Federer s'ha classificat per a les semifinals de l'Open d'Austràlia. El tenista suís s'ha imposat al txec Tomas Berdych per 7-6, 6-3 i 6-4 en un partit que ha durat dues hores i quinze minuts. El suís de 36 anys s'enfrontarà ara al coreà Hyeon Chung, el número 58 del món i botxí del serbi Novak Djokovic al torneig. L'altra semifinal la disputaran Marin Cilic i Kyle Edmund.

El partit no ha començat de la millor manera possible per Federer, que ha vist com Berdych s'avançava en el marcador per situar-se amb un avantatge de 2-5. En aquell moment, el suís ha despertat i, encadenant tres jocs seguits, ha aconseguit empatar el set 5-5. El parcial ha arribat al joc final de desempat, on Federer s'ha imposat clarament per 7-1. Aquesta remuntada en la primera mànega ha estat un cop moral massa dur per Tomas Berdych del qual no s'ha pogut recuperar.