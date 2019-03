Federer continua fent història i ja té 100 trofeus a casa seva

El 1989 Jimmy Jimbo Connors es va imposar a Gilad Bloom a la final del torneig de Tel Aviv, sobre pista ràpida, en tres sets. Amb 37 anys el californià guanyava el 109è títol de la seva carrera, en uns anys en què continuava competint amb el caràcter de sempre. Excèntric i polèmic, Connors era capaç de tornar un cop amb el mànec de la raqueta, només per divertir-se; d’insultar espectadors, o posar-se una perruca abans d’entrar a la pista. Era pur espectacle. I era l’únic jugador de la història que va guanyar 100 títols al tenis professional. Fins aquest cap de setmana.

Amb 37 anys, Roger Federer s’ha convertit en el segon jugador que ha arribat a aquesta xifra de títols derrotant Stefanos Tsitsipas a la final del torneig de Dubai, un torneig de pista ràpida que ha guanyat per vuitena vegada a la seva carrera. 22 anys després de debutar en el circuit de l’ATP, amb 16 anys al torneig de Gstaat, sobre herba, Federer continua trencant rècords amb l’elegància de sempre. El jugador de Basilea s’ha anat guanyant un espai als llibres d’història de l’esport amb un estil oposat al de Jimbo Connors. Joc elegant, poques polèmiques i una mitja rialla poc expressiva, sempre deixant que parli el seu joc. A Dubai, de fet, no va donar opcions al jove Stefanos Tsitsipas, de 20 anys, i el va derrotar per un doble 6-4.

El camí de Federer va començar l’any 2001 quan va aconseguir el primer títol de la seva carrera al torneig de Milà, amb 19 anys, derrotant el francès Julien Boutter. Llavors tothom tenia clar que Federer era un jugador especial, com havia demostrat els mesos anteriors eliminant jugadors de nivell com Carlos Moyà, que venia de guanyar a Roland Garros però va havia sigut derrotat dos cops per aquell jove, el primer l’any 1999. Però va ser l’any 2001 quan va canviar tot guanyant la Copa Hoffman en parella amb Martina Hingis (torneig entre jugadors femenins i masculins del mateix país, que no suma al currículum de l’ATP) i imposant-se a Milà en un torneig que ja no existeix, perquè es va deixar de jugar l’any 2005. Va ser el primer títol en una ratxa de 19 anys consecutius guanyant com a mínim un torneig, del 2001 al 2019. En 16 d’aquests 19 anys s’ha endut com a mínim quatre títols, motiu pel qual el jugador de Basilea aspira a acostar-se als 19 títols d’un Connors que va ser capaç d’arribar a unes semifinals de l’Obert dels Estats Units amb 41 anys. De fet, Federer va guanyar 24 títols consecutivament de l’octubre del 2003 a l’octubre del 2005, una ratxa històrica que va començar a Viena quan es va imposar en la seva 17a final.

“Estic molt emocionat, mai hauria pogut imaginar arribar a tenir tants títols” va dir, sec en paraules, un Federer que va ser capaç en el seu moment de liderar el rànquing de l’ATP durant 310 setmanes, 237 de les quals de manera consecutiva. Als 37 anys és el jugador amb més títols del Grand Slam, amb 20, i el que ha guanyat més cops sobre l’herba de Wimbledon (8). Dels 100 títols, 69 han sigut en pista dura, 18 sobre herba, 11 sobre terra batuda i 2 sobre moqueta. Uns títols guanyats en 19 països de quatre continents.