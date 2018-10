Gerard Piqué: "Espero que Madrid visqui una setmana màgica amb la nova Davis"

Gerard Piqué, futbolista del Barça i president de l'empresa Kosmos, ha assegurat aquest dimecres que espera que Madrid, que acollirà el nou format de la Copa Davis durant els dos pròxims anys, visqui una "setmana màgica" durant el temps que duri la competició.

Piqué ha escenificat al costat de l'alcaldessa de Madrid, Manuela Carmena, i el president de la Comunitat de Madrid, Ángel Garrido, al recinte firal IFEMA de la capital espanyola, l'acord pel qual la seva empresa podrà organitzar la nova Copa Davis en aquesta ciutat.

El defensa del Barça s'ha mostrat molt satisfet d'haver complert "un somni". "Fa dos o tres anys vaig pensar en un esdeveniment únic al món del tenis en el qual els jugadors poguessin representar les seves nacions. Vam arribar a la conclusió que anar de la mà de la ITF (Federació Internacional de Tenis) era la millor solució", ha declarat.

"Vam tenir molta feina, i el 16 d'agost, a Orlando, hi va haver un punt d'inflexió, l'aprovació del canvi de format de la Copa Davis, una competició de 118 anys d'història", ha afegit. Piqué ha agraït a Manuela Carmena, Ángel Garrido i l'IFEMA l'ajuda que li van brindar per aconseguir que Madrid acollís la nova competició i ha reconegut que se sent "molt orgullós" d'haver tingut èxit en la seva idea. "Madrid és una ciutat coneguda a escala mundial. Té unes infraestructures com la Caja Mágica que poden albergar la Copa Davis. Espero que sigui una setmana màgica per a aquesta ciutat i per al món del tenis. Vindran molts aficionats de fora a defensar les seves nacions i volem que aquesta setmana el món del tenis se centri en una competició única per a tots", ha conclòs.