"He sigut més molest que plàcid i més exigent que afalagador": Toni Nadal deixa de ser l'entrenador del seu nebot

Toni Nadal deixa de ser l'entrenador del seu nebot, el tenista Rafa Nadal, i aquest dilluns s'acomiada d'ell en un article que publica al diari 'El País'. "Dono per tancada una feliç etapa de 27 anys que es va iniciar el dia en què el fill del meu germà Sebastián va entrar a la meva pista de tenis amb tan sols tres anys", recorda Toni Nadal, i afegeix: "Avui surto jo de la seva, però el meu camí no acaba aquí". I és que la intenció de l'entrenador, segons ell explica, és seguir vinculat al món del tenis perquè la seva "il·lusió i amor" per aquest esport "segueixen intactes".

Sobre el seu nebot Rafa, Toni Nadal diu que sempre han tingut una relació "atípicament fàcil" dins del món del tenis. "Gràcies a la seva educació, respecte i passió, he pogut desplegar la meva manera d'entendre aquesta professió", explica. I afegeix que ell amb el seu nebot ha sigut "més molest que plàcid i més exigent que afalagador".

Diu també que ha sigut gràcies a Rafa Nadal que ell ha viscut "experiències que han superat tots els somnis com a entrenador": "He viatjat al seu costat a llocs increïbles i he conegut persones rellevants i interessants de molts àmbits".

Toni Nadal conclou que a dia d'avui se sent "enormement valorat i estimat" perquè la figura del seu nebot ha fet gran la seva "molt més" del que, segons ell, mereix.