El capità de l'equip australià de la Copa Davis, crític amb Piqué: "No sap res de tenis"

El capità de l'equip australià de Copa Davis, Lleyton Hewitt, ha criticat el futbolista del Barça Gerard Piqué i la seva empresa Kosmos per haver fet canvis radicals a una competició de tenis que té 119 anys d'història.

La Copa Davis es modernitzarà per crear una Copa del Món de tenis després que la Federació Internacional d'aquest esport (ITF) signés un contracte de 3.000 milions de dòlars per a 25 anys amb Kosmos, que canviarà l'habitual format de la competició i acabarà amb la tradició dels enfrontaments entre països com a locals o visitants, i el substituirà per un torneig de 18 equips que es jugarà durant una setmana a Madrid.

El nou format, a més, reduirà els cinc sets habituals a tres i Hewitt creu que és "ridícul" fer tants canvis en el principal torneig internacional d'aquest esport. "Ell [Piqué] no sap res de tenis. Seria com si jo demanés canviar les coses de la Champions League", ha dit Hewitt als periodistes abans del partit classificatori de la Copa Davis d'Austràlia contra Bòsnia i Hercegovina. "Les dues principals diferències són, d'una banda, el fet de jugar a casa o a fora i, de l'altra, fer-ho al millor de cinc sets. Si mires el nostre esport, els tornejos del Grand Slam són al millor de cinc sets", argumenta Hewitt.

L'ex número 1 del món tampoc està a favor de jugar tot el torneig en un sol lloc i creu que és una idea que no funcionarà en el tenis. "Jugar tot el torneig en una mateixa seu penso que és ridícul, no crec que molts dels millors jugadors hi juguin", ha afegit Hewitt, que ha llançat un dard contra els dirigents del tenis. "Bàsicament estan dirigint la Federació Internacional de Tenis i no em sembla normal que una empresa de futbol sigui el principal patrocinador de la Copa Davis".

Austràlia es juga la classificació per a la nova Copa Davis contra Bòsnia i Hercegovina aquest divendres i dissabte a Adelaide.