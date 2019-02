Un nou xou de Kyrgios fa fora Nadal d'Acapulco

L'australià Nick Kyrgios ha fet fora aquesta matinada Rafa Nadal de l’ATP 500 d’Acapulco al derrotar-lo per 3-6, 7-6 (2) i 7-6 (6) i es classifica, així, per als quarts de final de l’obert mexicà. En aquest partit, Kyrgios no s’ha endut el protagonisme per la victòria ni per aixecar tres 'match points', sinó per haver tornat a fer gala de la seva irreverència.

L’australià ha buscat en tot moment la guerra psicològica contra el mallorquí. Després de patir uns dolors estomacals i de perdre el primer set, malgrat rendir a un bon nivell, Kyrgios ha posat en marxa la seva maquinària per descol·locar el manacorí i el públic en general. Ha aturat el partit dues vegades més per dolors als genolls i a l’esquena, ha intercanviat paraules amb la gent de la tribuna –que l’ha xiulat durant una bona part del partit– i ha rebut una advertència del jutge pels seus reiterats gestos despectius. Un d’aquests, fer un servei des de sota, de cullera, una acció que en el tenis és vista com una falta de respecte cap al rival. La provocació no ha fet sinó escalfar encara més el partit.

L’estratègia, amb tot, li començava a funcionar. Nadal, malgrat un bon inici en què ha mostrat el tenis que li ha permès tornar fins a la segona posició de l’ATP, començava a veure’s descentrat. Els dos rivals marcaven territori amb el servei, neutralitzant-se i portant la igualada fins al sisè joc de la tercera mànega, en què han signat un 6-6 que els ha dut al desempat, que s’ha embutxacat l’australià. "He guanyat un gran campió, és un partit que no oblidaré. Soc un afortunat", ha dit Kyrgios a peu de pista, després d’un partit que ha durat 3 hores i 3 minuts.

Nadal no ha volgut recórrer a aquest nou xou de l’australià per tapar la derrota: "Fa molts anys que soc al circuit i no em despisto perquè un noi es dediqui a fer coses estranyes a la pista", ha explicat. "Una altra cosa és que cregui que ha de millorar en aquest sentit. No crec que sigui un mal noi, però li falta respecte pel públic, pel rival i per si mateix. Això és el que crec que ha de millorar, però ara que ha guanyat cal felicitar-lo".

Ara, ja entre els vuit millors, Nick Kyrgios s'enfrontarà al suís Stan Wawrinka, que ha superat per 7-6 (5) i 6-4 el nord-americà Steve Johnson. Nadal ha afegit que l'australià tenia "talent per guanyar un Grand Slam, per això és on és".