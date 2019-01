Matinal sense sorpreses a la quarta jornada de l'Open d'Austràlia

El plat fort de la jornada d'aquesta matinada a l'Open d'Austràlia, en marxa des de dilluns, ha sigut el partit entre Milos Raonic i Stan Wawrinka. Aquest últim, amb l'etiqueta de ser un dels dos únics tenistes, juntament amb el rus Marat Safin (2005), que han aconseguit arrabassar el títol del primer Grand Slam de la temporada als membres del Big Four en els últims 15 anys. Va ser el 2014 contra Rafa Nadal, però enguany no podrà repetir la gesta, ja que ha caigut en cinc llargs sets en un duel en què tots s'han resolt amb la disputa d'un joc de desempat, la qual cosa ha portat el partit a superar les quatre hores de joc.

El canadenc Raonic, que ja va tenir un contrincant difícil en la seva estrena contra l'australià Nick Kyrgios, s'ha acabat imposant per 6-7 (4), 7-6 (6), 7-6 (11) i 7-6 (5), en un partit que ha estat aturat uns minuts pel tancament del sostre de la pista Rod Laver Arena. Després de superar dues proves de nivell, el canadenc arribarà amb confiança a la següent ronda, on l'espera el francès Pierre-Hugues Herbert, botxí del sud-coreà Hyeon Chung.

Un altre matx emocionant ha sigut el que s'ha disputat a la pista Margaret Court, on dos tenistes amb estils de joc oposats com són Kei Nishikori i Ivo Karlovic han regalat un enfrontament intents decidit a cinc sets. El tenista japonès, que ja va patir més del compte en la seva estrena, també ha vorejat l'eliminació en aquesta segona ronda. El gegant croat Ivo Karlovic, el jugador més veterà del torneig amb 39 anys, l'ha posat contra les cordes igualant el partit a dos sets, enviant el cinquè parcial al 'tie-break' i jugant-s'ho tot al caixa o faixa final, on el japonès s'ha imposat per un ajustat 9-7. Nishikori s'enfrontarà en tercera ronda al vencedor del partit que enfronta el portuguès João Sousa i l'alemany Philip Kohlschreiber (32).

L'italià Fabio Fognini (12) i el croat Borna Coric (11) també han continuat endavant exhibint un alt nivell de joc i superant l'argentí Leonardo Mayer i l'hongarès Marton Fucsovics, respectivament.

Cap sorpresa al quadre femení

Naomi Osaka, número 4 del món i vigent campiona de l'Open dels EUA, ha superat el seu partit contra Tamara Zidansek (78) per 6-2 i 6-4 i s'enfrontarà en tercera ronda a la taiwanesa Su-Wei Hsieh (28), que ha tancat amb victòria el seu partit contra l'alemanya Laura Siegemund.

També ha confirmat les bones sensacions la nord-americana Madison Keys (17), que ha resolt amb dos sets (6-3 i 6-4) el seu encreuament amb la russa Anastasia Potapova. La tenista d'Illinois tindrà una prova de foc contra la belga Elise Mertens (12), que ha vençut la russa Margarita Gasparian per 6-1 i 7-5.

La txeca Karolina Pliskova (7) i la letona Anastasija Sevastova també han superat la ronda, tot i que amb més dificultats, vencent per tres sets la nord-americana Madison Brengle i la canadenca Bianca Andreescu, respectivament. La italiana Camila Giorgi (27) serà la pròxima rival de la txeca, mentre que Sevastova se les veurà amb la xinesa Qiang Wang (21), que ha guanyat còmodament el seu compromís davant d'Aleksandra Krunic.

La ucraïnesa Elina Svitolina (6) i la italiana Camila Giorgi (27) també han superat el segon obstacle a Melbourne Park després de sentenciar en dos còmodes sets l'eslovaca Viktoria Kuzmova i la polonesa Iga Swiatek.