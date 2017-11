Mor l'extenista Jana Novotná als 49 anys víctima d'un càncer

L'extenista Jana Novotná ha mort aquest diumenge als 49 anys víctima d'un càncer, segons ha informat a través de Twitter la WTA, l'Associació de Tenis Femenina. L'exjugadora feia temps que lluitava contra aquesta malaltia.

It is with deep sadness that the WTA announces the passing on Sunday, November 19, of Jana Novotna, aged 49. https://t.co/lNeCs3xLcQ pic.twitter.com/nE9uV3sgs5