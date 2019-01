Pas endavant de Muguruza, i eliminacions de Ramos i Granollers a l'Open d'Austràlia

El tenista barceloní Albert Ramos, 64è classificat en la llista ATP, s'ha acomiadat de Melbourne després de perdre per 6-3, 6-4, 6-7 (5) i 6-3 davant l'hongarès Marton Fucsovics. El català, que va perdre davant del serbi Novak Djokovic (1) en l'edició passada, no ha aprofitat l'avantatge moral d' emportar-se el joc definitiu del tercer parcial i ha cedit el seu servei en el segon joc del que seria l'últim set.

També s'han acomiadat de l'Open d'Austràlia Marcel Granollers, que no ha superat mai la segona ronda del torneig, i Pablo Andújar, després de caure davant del romanès Marius Copil, per 6-3, 6-4 i 6-4, i del canadenc Denis Shapovalov (25), per 6-2 , 6-3 i 7-6 (3), respectivament.

Més sort ha tingut Pablo Carreño (23), que ha patit pe r doblegar l'italià procedent de la prèvia Luca Vanni. El jugador asturià, que va firmar un discret final de temporada el 2018 com a conseqüència de la seva lesió a l'abductor, ha fregat l'eliminació a la segona jornada del primer Grand Slam de l'any al veure' s sorprès pel veterà Vanni (163) en les dues primeres mànegues. Després de gairebé 4 hores de partit, ha aconseguit capgirar el marcador i establir un definitiu 6-7 (5), 2-6, 6-3, 5-7 i 6-4, i jugarà el seu segon partit davant el jove bielorús Ilya Ivashka, que ha passat ronda després de l'abandonament del tunisià Malek Jaziri.

El japonès Kei Nishikori (8) s'ha vist sorprès pel polonès procedent de la prèvia Kamil Majchrzak, però quan el marcador lluïa un sorprenent 3-6, 6-7 (6), 6-0, 6-2 i 3-0, les rampes musculars que ha patit Majchrzak després de guanyar la segona mànega l' han obligat a abandonar, cosa que ha alleujat el japonès . Nishikori, que va perdre en vuitens de final contra el suís Roger Federer (3) l'any passat, s'enfrontarà al veterà croat Ivo Karlovic, que ha superat el també polonès Hubert Hurkacz.

El tenista alemany Alexander Zverev (4) i el croat Borna Coric (11), dues de les principals joves promeses, han passat a segona ronda després de vèncer còmodament l'eslovè Aljaz Bedene (67) per 6-4, 6-1 i 6-4 en menys de dues hores, i el belga Steve Darcis per 6-1, 6-4 i 6-4, respectivament.

El tenista d'Hamburg ha completat el partit sense problemes al turmell després de la caiguda que va patir en un dels entrenament preparatoris i s'enfrontarà a la següent ronda al vencedor del duel de francesos entre Jeremy Chardy i Ugo Humbert.

Per la seva banda, Borna Coric ha superat la seva millor actuació en un Open d'Austràlia, on mai havia salvat el primer obstacle, després de doblegar el veterà Darcis per 6-1, 6-4 i 6-4 en dues hores de partit. El jove croat de 22 anys, que supera la seva millor actuació en un Open d’Austràlia, tindrà la possibilitat d'allargar el seu camí a Melbourne davant l'hongarès Marton Fucsovics, botxí d'Albert Ramos.

El rus Daniil Medvédev (15) també ha passat ronda després d'enllestir el seu compromís en menys de dues hores contra el sud-africà Lloyd Harris, jugador procedent de la fase classificatòria, per 6-1, 6-2 i 6-1.

Muguruza, endavant

Garbiñe Muguruza ha comença t amb bon peu el seu camí a l'Open d'Austràlia després de vèncer contundentment per 6-2 i 6-2 la xinesa Saisai Zheng. La hispanoveneçolana no s'ha ressentit de les molèsties que arrossega a la cuixa dreta i ha dominat el partit de cap a cap. El pròxim repte de Muguruza serà un exigent duel contra la britànica Johanna Konta, qu e ha superat l'australiana Ajla Tomljanovic per un ajustat 7-6 (4), 2-6 i 7-6 (7).

La canària Carla Suárez també s'ha estrenat amb victòria ( 7-5 i 6-2 ) contra l a jove francesa de 17 anys Clara Burel. Suárez s'enfrontarà ara a la guanyadora del partit entre la veterana australiana Samantha Stosur i la ucraïnesa Dayana Yastremska.

La nord-americana Serena Williams (16) i la txeca Karolina Pliskova (7), candidates al títol, han fet bons els pronòstics en les seves estrenes. La petita de les Williams, guanyadora del torneig 7 vegades i que tornava a Austràlia després de l'absència per maternitat de l'edició passada, tan sols ha cedit dos jocs en l'últim tram del segon parcial davant l'alemanya Tatjana Maria, a qui h a derrota t en men ys d'una hora. A la següent ronda s'enfrontarà a la vencedora del partit entre Shuai Peng, que participa amb una invitació, i la canadenca Eugenie Bouchard.

Per la seva banda, la txeca Karolina Pliskova (8) ha fet fora la seva compatriota Karolina Muchova, jugadora classificada des de la fase prèvi a, a qui ha vençut per un còmode 6-3 i 6-2 en poc més d'una hora. L a tenista espanyola Lara Arruabarrena no ha pogut amb la solidesa mostrada per la francesa Alizé Cornet, contra la qual ha perdut per un contundent 6-2 i 6-2.