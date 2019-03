Nadal, jugant coix, supera Khachanov i s'enfrontarà a Federer en les semifinals d'Indian Wells

El manacorí Rafa Nadal, tot i jugar coix tot el segon set, s'ha classificat per a les semifinals d'Indian Wells, primer Masters 1000 de la temporada, en vèncer per 7-6 (2) i 7-6 (2) en dues hores i 18 minuts el rus Karen Khachanov. El seu rival en aquesta ronda serà el suís Roger Federer, a qui no s'enfronta des de fa any i mig. Serà el duel número 39 entre les dues estrelles.

Nadal, que augmenta a 6-0 el seu registre de duels directes amb Khachanov, arriba a la semifinal al desert californià sense haver cedit un sol set encara en el torneig. El tenista manacorí ha mostrat una gran versió de si mateix durant el primer set i en la segona mànega ha fet un esforç heroic per superar el seu rival.

Nadal ha demostrat ser geni i figura des del primer moment, quan ha retardat uns segons el començament del partit fins que una senyora ha acabat de baixar les escales i ha trobat el seu seient a l'estadi.

El rus, que restava de forma fantàstica i tractava de desplaçar el seu rival a la mínima, ha deixat la seva petjada de primeres i semblava adaptar-se molt millor al fort vent que bufava a la pista principal del desert californià, col·locant-se amb un 0-2.

Encara que al mallorquí se'l notava incòmode, ha tirat endavant el seu servei en el tercer joc i ha tingut paciència fins adaptar-se a les condicions del partit. La clau ha arribat en el sisè joc, quan el balear ha disposat de dues boles de trencament de servei i ha igualat el partit amb un dels seus cops marca de la casa. Fet amb el control del partit, el de Manacor s'ha vist amb més energia i precisió, tot i que el de Moscou ha signat el 4-4 en blanc i en 72 segons. Resistia Khachanov, que fins i tot ha salvat quatre punts de set i ha enviat el duel a la mort sobtada.

Aquí ha acusat els nervis, a la vegada que l'ombra de Nadal semblava accentuar-se. El manacorí, després d'un gran intercanvi, ha llançat el puny a l'aire i ha exclamat el seu sempitern "vamos" després que el seu rival salvés fins a tres pilotes realment complicades.

Tot ha canviat en el segon set, quan Nadal ha demanat assistència mèdica per tractar seu genoll dret. Tothom presagiava el pitjor, però l'exnúmero 1 del món ha tornat a la pista amb una bena per sota de l'articulació i ha seguit jugant, encara que visiblement coix.

Tot i això ha arribat a anotar-se un 'break' en el cinquè joc (3-2) però el rus no ha trigat a donar-li la volta (3-4). El jove de 22 anys ha vist clar el panorama i ha buscat les pessigolles a Nadal, jugant curt i tractant que forcés encara més el malmès genoll.

Tot i així, ha salvat una bola de set per el rus en el desè joc i ha desplegat un gran coratge per posar les taules (5-5) i forçar una altra mort sobtada. Nadal ha estat capaç de temperar la seva desesperació i de sobreviure als 17 punts de servei directe del rus. En els instants finals, el de Manacor ha tornat a trencar el servei al seu rival i ha posat la directa per enfrontar-se a Federer, encara que està per veure en quines condicions físiques.