Nadal compleix davant Duckworth després de quatre mesos sense competir

El manacorí Rafa Nadal, segon favorit a Melbourne, ha complert en la seva primera prova davant l'australià James Duckworth, que va participar amb una invitació i al qual ha superat per 6-4, 6-3 i 7-5, després de quatre mesos sense competir.

El balear, que es va coronar el 2009 a la vora del riu Yarra, ha completat un seriós partit davant Duckworth, 238è classificat mundial, sense cap símptoma de molèstia física després de jugar el seu últim partit oficial davant l'argentí Juan Martín del Potro en l'últim Open dels EUA, on va haver d'abandonar per lesió. A més, Nadal no va poder preparar la seva pretemporada segons tenia previst perquè unes molèsties a la cuixa esquerra el van obligar a retirar-se del torneig de Brisbane durant la primera setmana de gener.

L'australià ha aprofitat la falta de ritme del mallorquí per no allunyar-se considerablement en el marcador i, fins i tot, per pressionar amb un trencament a l'inici del segon parcial.

Nadal, que va arribar als quarts de final en l'última edició després d'abandonar en el seu partit davant del croat Marin Cilic, ha respost de meravella a qualsevol intent de reacció d'un fanfarró Duckworth, que ha cedit el seu últim servei per posar el decisiu 7-5 al marcador.

"No és fàcil tornar després de tants mesos sense jugar i especialment davant un jugador tan agressiu com Duckworth. Estic molt content de començar així després de tant de temps", ha afirmat el segon cap de sèrie després del partit.

Nadal, que tindrà l'oportunitat a Austràlia de convertir-se en el primer jugador de l'era Open (posterior al 1968) a tenir dos títols o més en cada un dels Grand Slam, s'enfrontarà en segona ronda al guanyador del partit entre l'alemany Jan-Lennard Struff i l'australià Matthew Ebden.

L'anècdota de la jornada l'ha protagonitzat un periodista italià durant la roda de premsa de Rafa Nadal. El periodista s'ha dormit i el manacorí se n'ha adonat i ha fet un gest a la resta de companys perquè ho veiessin. Al final, entre rialles, el periodista s'ha despertat i Nadal, rient, li ha dit que no passava res, que sabia que tenia els ulls tancats per estar més concentrat en el que ell estava dient durant la roda de premsa.